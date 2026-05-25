La Fiscalía y la Policía de Colonia investigan la muerte de un hombre de 63 años, cuyo cuerpo presentó una herida de arma blanca en el pecho. El hallazgo fue este sábado en la ciudad de Tarariras.
Investigan la muerte de un hombre cuyo cuerpo tiene una puñalada en el pecho: hay dos detenidos
La Policía no ha confirmado si se trata de un homicidio. La víctima tenía 63 años, al tiempo que los detenidos son una mujer y un hombre de 63 y 36 años. Los arrestos fueron en Montevideo.
Según informó la Policía local, médicos pidieron que policías fueran a una vivienda ubicada en la calle San Luis porque había un hombre muerto con una herida de arma blanca en el pecho.
La Policía Científica concurrió al lugar e hizo un relevamiento técnico y pericial.
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Este domingo, la Policía detuvo en Montevideo a una mujer de 63 años y a un hombre de 36, a quienes los efectivos les incautaron sus celulares y serán periciados.
De momento, la Policía no ha confirmado si se trató de un homicidio; aguarda por el resultado de las pericias.
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