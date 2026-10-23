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SORIANO

Hallan el cuerpo del pescador desaparecido el jueves en la desembocadura del río San Salvador

El pescador había desaparecido en la desembocadura del río el jueves, según alertó otro pescador a las autoridades. Este viernes de mañana fue hallado su cuerpo enredado en las artes de pesca.

Personal de la Prefectura de Nueva Palmira trabaja en el rescate del cuerpo del pescador. Foto: Armada Nacional.

Personal de la Prefectura de Nueva Palmira trabaja en el rescate del cuerpo del pescador. Foto: Armada Nacional.

La Armada Nacional informó este viernes de mañana que hallaron el cuerpo del pescador desaparecido el jueves 22 en la desembocadura del río San Salvador, en Soriano.

Personal de la Prefectura de Nueva Palmira (Colonia) trabajó desde el jueves de tarde en la búsqueda del pescador y lo encontró “enredado con parte de sus artes de pesca”, dice el informe oficial de la Armada.

El aviso de la desaparición del hombre llegó a las autoridades poco antes de la hora 18 del jueves, cuando otro pescador dijo haber visto a una persona en el agua, “a unos 500 metros al norte de la desembocadura” del río San Salvador.

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Una embarcación de la Prefectura zarpó hacia el lugar y una vez allí el personal se entrevistó con pescadores de la zona quienes informaron que el hombre se habría hundido junto con su embarcación.

Tras una primera búsqueda lograron encontrar y recuperar la embarcación, las redes de pesca y una mochila.

Según el informe de la Armada Nacional, “la embarcación recuperada no contaba con registro ni matrícula, y no se registraba despacho de puerto alguno”.

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