A pocos días de su viaje a Uruguay, por recomendación médica el papa León XIV suspende visita al encuentro de Asís en Italia

El papa León XIV no participará la próxima semana en el encuentro por la paz de Asís, siguiendo la recomendación de sus médicos mientras se recupera de una cirugía por un nódulo canceroso en el pulmón, informó el Vaticano el viernes.

"Con el fin de favorecer [su] recuperación tras la intervención de cirugía torácica a la que se sometió el martes de la semana pasada, y siguiendo el consejo de los médicos, el papa León XIV no podrá estar presente en Asís el 27 de octubre, como estaba previsto, para el encuentro 'Paz desarmada y desarmante'", indicó la Santa Sede en una nota.

El pontífice enviará un "mensaje de cercanía a los organizadores, líderes y representantes de las confesiones y religiones cristianas, así como a los invitados presentes" en el encuentro, organizado con motivo del 40º aniversario de la Jornada Mundial de Oración por la Paz, precisó.

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En un comunicado paralelo publicado por el Vaticano, los médicos de León XIV, Luigi Carbone y Stefano Margaritora, informaron que una radiografía de control del tórax confirmó su "excelente evolución postoperatoria", pero optaron por la prudencia con respecto al viaje a Asís, en el centro de Italia.

"Dado el poco tiempo transcurrido desde la cirugía, los médicos tratantes consideraron oportuno desaconsejar el vuelo en helicóptero previsto para el 27 de octubre, como medida de precaución", señalaron.

El santo padre estadounidense y peruano, de 71 años, salió el sábado del hospital Gemelli de Roma, tras ser sometido el martes previo a una cirugía para extirparle un tumor canceroso del pulmón derecho.

Sus médicos declararon el miércoles que el pontífice no necesita tratamiento tras el éxito de la operación, ya que el cáncer "estaba localizado".

El domingo, al término de la oración del Ángelus, el líder de los 1.400 millones de católicos del mundo indicó que reanudaría sus actividades "gradualmente".

Stefano Margaritora, el cirujano que lo operó, declaró en una entrevista con Vatican News publicada el sábado que, a su juicio, no había "ninguna razón de carácter clínico" que impidiera al papa realizar su visita prevista entre el 6 y el 17 de noviembre a Uruguay, Argentina y Perú, país en el que vivió durante dos décadas y obtuvo la nacionalidad.

León XIV visitó por última vez Asís —que este año celebra el 800º aniversario de la muerte de San Francisco— en agosto, en el marco de un evento que reunió a miles de jóvenes de toda Europa.

La próxima oración interreligiosa por la paz, que se llevará a cabo del 25 al 27 de octubre, reunirá a 384 representantes de religiones, culturas e instituciones de 53 países diferentes, según la Santa Sede.

El evento se inició originalmente durante el pontificado de Juan Pablo II.

FUENTE: AFP.