Un hombre reportado como desaparecido fue encontrado muerto, enterrado y con disparos en Rivera

Encontraron el cuerpo de un hombre que estaba desaparecida en Rivera. La víctima estaba enterrada y con heridas compatibles con disparos de arma de fuego.

La Dirección de Investigaciones de la Jefatura de Policía de Rivera, coordinada con Fiscalía, encontraron la zona donde presumían que estaba el hombre de 33 años desaparecido desde el 11 de octubre de 2026.

Hasta allí fueron con despliegue que incluyó a diferentes unidades y el apoyo de los K9 y drones, para abarcar un descampado cercano al barrio La Colina. En ese lugar encontraron muerto al hombre, con signos de violencia y heridas compatibles con disparo de arma de fuego.

Ahora buscan encontrar a los responsables del asesinato.

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