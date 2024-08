Hallan abandonada la camioneta robada por delincuentes tras copamiento en Playa Hermosa

Las víctimas del copamiento fueron el hombre de 71 años, su hijo de 41 y su nuera de 42. Los tres fueron atados con precintos, luego lograron soltarse y llamaron a la Policía.

Los copadores les exigieron dinero, y las llaves de la camioneta, que estaba estacionada afuera. Escaparon con el vehículo, USD 110 y entre 10 y 12 mil pesos que había en el lugar, además de un rifle, una pistola, un revólver y un celular, dijeron fuentes de la investigación

No hay detenidos.

"Me pegaron con la pistola en la cabeza, a mi hijo también le pegaron. A mi nuera le querían cortar un dedo para que dijera dónde está la caja fuerte. No tenemos caja fuerte. (Los delincuentes) nunca entendieron que plata no hay en los comercios, es todo con tarjeta", dijo a Subrayado el hombre mayor, horas después de ocurrido el copamiento.