Hacen 286 rescates en ascensores en Madrid por el apagón masivo

Un hombre publicó un video en redes sociales diciendo que el apagón masivo lo dejó atrapado en un ascensor sin cobertura de su teléfono durante más de media hora.

"Al golpear la puerta y gritar, un vecino me ha oído y ha avisado a la policía", que llegó media hora más tarde para liberarlo, señaló.

España y Portugal tienen una red energética altamente integrada que opera como una isla energética y está vinculada al resto de Europa a través de un pequeño número de interconexiones transfronterizas con Francia.

Qué se sabe del apagón m

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantuvo durante más de cuatro horas a toda la península ibérica sin electricidad, dejando imágenes de caos con personas sin teléfonos, transporte público ni trenes, hasta que se fue restableciendo progresivamente.

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, dijo después de una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad Nacional, que todavía no hay información concluyente sobre las causas del apagón y pidió a la población "responsabilidad y civismo".

"Es mejor no especular, ya sabremos las causas, no descartamos ninguna hipótesis", dijo el dirigente socialista en una intervención desde el Palacio de La Moncloa, sede del Gobierno.

La gente está "atónita, porque esto nunca había pasado en España", comentó en Madrid Carlos Condori, un obrero de 19 años. "No hay ni cobertura, no puedo llamar a mi familia, a mis padres, nada. No puedo ni siquiera ir al trabajo", añadió.

En Madrid y otras ciudades, muchas personas, confundidas y temerosas, corrieron a retirar efectivo de los cajeros, mientras otras intentaban en vano encontrar una señal telefónica para comunicarse con sus seres queridos. Se formaron largas filas para subir a taxis y autobuses, y hubo personas que se quedaron atrapadas en ascensores o dentro de garajes.

Por precaución, se anularon los partidos que quedaban por disputarse este lunes en el Torneo de Tenis de Madrid.

Con los semáforos sin funcionar, la policía madrileña intentó dirigir el tráfico y descongestionar los numerosos atascos que se formaron. Las autoridades instaron a la población a evitar utilizar sus vehículos pero, sin electricidad, mucha gente no se enteró de los avisos.

El administrador español de las infraestructuras ferroviarias (Adif) anunció en X que estaban "suspendidos los servicios ferroviarios de todas las compañías hasta nueva comunicación" y pidió a la población no acudir a las estaciones.

Ante la falta de suministro eléctrico exterior, los reactores de las centrales nucleares españolas que estaban en funcionamiento "han parado automáticamente", indicó el Consejo de Seguridad Nuclear, un procedimiento normal en estos casos.

Sin indicios de un ciberataque.

Sánchez dijo que el apagón, que ocurrió a las 12H30 (10H30 GMT) desencadenó una "interrupción generalizada del suministro en toda la península ibérica y en algunas zonas del sur de Francia" que afectó a millones de personas y "pérdidas económicas en negocios, en empresas, en industrias".

Pero aseguró que los técnicos estaban trabajando para resolver "el problema lo antes posible" y añadió que algunas partes del norte y del sur de España ya habían recuperado el suministro gracias a conexiones con Francia y Marruecos.

Poco antes de las 20H00 (18H00 GMT), Red Eléctrica indicó que se había restablecido ya cerca del 20% del suministro en España.

"Quiero apelar a la ciudadanía para colaborar con todas las autoridades, para actuar con responsabilidad y civismo, como siempre hemos hecho durante crisis pasadas", recalcó Sánchez.

Asimismo, el mandatario pidió a la población que limite el uso de sus celulares, para evitar congestionar la red, y señaló que "las telecomunicaciones están en un momento crítico".

El portal Netblocks, que monitorea la actividad en internet, indicó a AFP que el apagón causó una "pérdida de gran parte de la infraestructura digital" de España y que las conexiones se redujeron un 17% respecto a la media normal.

Desde Bruselas, el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, afirmó en X que, por ahora, "no hay indicios" de que el apagón se deba a un ciberataque.

Eduardo Prieto, director de operaciones de la compañía gestora de la red eléctrica española, Red Eléctrica, advirtió que se necesitarían entre "6 y 10 horas" para recuperar totalmente el suministro.

El gestor de aeropuertos españoles Aena indicó en X que sus instalaciones están operativas gracias a "los sistemas eléctricos de contingencia", aunque algunos vuelos sufrieron retrasos.

Sin embargo, el organismo encargado de vigilar el tráfico aéreo europeo, Eurocontrol, apuntó que el apagón tiene "un impacto en las salidas y llegadas de algunos aeropuertos", pero matizó que "es demasiado pronto para decir cuántos vuelos se ven o se verán afectados".

Evacuaciones en el metro de Lisboa.

Por su parte, el gestor de la red eléctrica nacional (REN) señaló que toda la península ibérica se había visto afectada: 48 millones de personas en España y 10,5 millones en Portugal.

La compañía afirmó haber activado "todos los planes de restablecimiento por etapas del suministro de energía".

Varias personas dijeron a AFP que el corte afectó a distintos barrios de Lisboa.

Al menos cuatro trenes de la red de metro lisboeta tuvieron que ser evacuados, reportaron medios locales.

En Francia, el corte de electricidad afectó al País Vasco (en el suroeste) y duró poco. El gestor francés de la red, RTE, anunció que había restablecido el suministro.

