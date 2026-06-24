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investigan homicidio

Habló el hermano del adolescente de 14 años asesinado en Maldonado: "Queremos que se haga justicia por él"

El adolescente fue asesinado el domingo, luego de ir a vender una bicicleta al barrio Granja Cuñetti. Dispararon hacia el auto en el que se encontraba.

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Policía y Fiscalía de Maldonado investigan el homicidio de un adolescente de 14 años, que fue baleado el domingo.

El menor, Mauricio Gonçalves, fue baleado cuando se encontraba dentro de un auto, en el barrio Granja Cuñetti. Su hermano, Marcos, pide que la investigación avance.

"Queremos que se haga justicia por él, que no quede como una vida más que mataron. Que se aclare lo que era mi hermano, que mi hermano no era ningún drogadicto como andan diciendo ni que la bici era robada ni que anduviera en las bocas. Era un chiquilín sano, estudiante de UTU de acá de Maldonado. Queremos que se haga justicia", dijo Marcos.

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La Policía aguarda por cámaras de seguridad que permitan determinar movimientos de los atacantes.

"A mi hermano siempre yo lo ayudé a hacer su comercio de bicicleta, su teléfono, todo. Esa noche él no me pidió. Pidió a un conocido del barrio que lo llevara. Era conocido del barrio, no tanto conocido suyo. Parece que fueron a vender la bicicleta a la Granja Cuñetti, pero como mi hermano no tenía internet, la ubicación saltaba en cualquier lado. Paraban, prendía las balizas, me contaron, y ahí pasó una moto con dos ocupantes. Llegaron a la ubicación, vendieron la bicicleta y cuando salieron para atrás, de la Granja Cuñetti hacia Maldonado Nuevo, salió una moto a los tiros. No sé si en ese momento me lo mataron o fue en el camino", contó Marcos.

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