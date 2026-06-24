Gobierno felicitó al presidente electo de Colombia y habló del compromiso a profundizar relaciones bilaterales

El gobierno uruguayo felicitó al presidente electo en Colombia, Abelardo de la Espirella, y se comprometió a profundizar relaciones bilaterales y trabajar en conjunto para la integración regional.

"Uruguay saluda al pueblo y al Estado colombiano por el desarrollo de la segunda vuelta electoral, instancia que contó con una alta participación ciudadana, que reafirma el fuerte compromiso de ese país con la Democracia", señala el comunicado de la Cancillería

"El gobierno uruguayo felicita a Abelardo de la Espriella y a José Manuel Restrepo por haber sido electos como Presidente y Vicepresidente de la República de Colombia, respectivamente, de conformidad con el escrutinio de la Registraduría Nacional del Estado Civil, órgano electoral de Colombia", añade.

Temas de la nota Colombia

Abelardo de la Espriella