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PLAN UR

Más de 17.000 personas se inscribieron para obtener beneficios de flexibilización de créditos hipotecarios

Los destinados son los titulares de créditos en UR. Si pagaron más de 40 años, están al día con la documentación y los impuestos, y haber pagado de forma ininterrumpida las últimas 110 cuotas. De 31 a 39 años, la tasa pasa a ser cero, y de 25 a 30 años, 2,5% anual.

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Más de 17.000 personas se inscribieron para obtener los beneficios de flexibilización del crédito, que establece el denominado Plan UR, creado por ley.

El director de la Agencia Nacional de Vivienda (ANV), Alfonso Lereté, indicó que el universo de posibles beneficiarios era de 23.000 personas. De los 17.000 inscriptos, 10.000 ya fueron pasibles de algunos de los beneficios previstos en la legislación vigente.

Por ejemplo, se procederá a la extinción de crédito por haber pagado ya más de 40 años en unidades reajustables su vivienda, con la documentación y los impuestos al día, y haber pagado de forma ininterrumpida las últimas 110 cuotas.

Banco Central del Uruguay (BCU). Foto: Subrayado.
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En el caso de los créditos con una antigüedad de 31 a 39 años, la tasa pasará a ser cero, y de 25 a 30 años, la tasa baja a 2,5%. En el caso de la reducción de las tasas, Lereté afirmó que no bajará el valor de la cuota, sino que se disminuirá la cantidad de cuotas para liquidar el crédito.

"La respuesta ha sido buena", consideró. Las personas tienen plazo hasta el 30 de junio para agendarse personalmente en cualquier sucursal de la ANV del país o comunicándose al 17217. Más información en www.anv.gub.uy.

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