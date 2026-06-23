Un hombre de 65 años murió en la ciudad de Salto tras protagonizar un siniestro de tránsito. El hecho ocurrió anoche en el cruce de avenida Barbieri y Francisco Soca.
Siniestro de tránsito fatal: un hombre de 65 años murió tras chocar contra un árbol
El hecho ocurrió anoche en el cruce de avenida Barbieri y Francisco Soca en la ciudad de Salto. La Fiscalía dispuso la realización de la autopsia para determinar las causas de la muerte.
La víctima circulaba en un auto Volkswagen Passat hacia el oeste cuando chocó contra un árbol ubicado en el cantero central de la avenida.
Alertada la Policía, a través de una llamada al Servicio de Emergencias 911, cuando los efectivos y un equipo médico llegaron al lugar constataron el fallecimiento del conductor del vehículo.
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Fuentes policiales dijeron a Subrayado que se investiga si el hombre sufrió una descompensación previo al siniestro. El fiscal de Salto de 1º turno, Augusto Martinicorena, dispuso la realización de la autopsia para determinar las causas de la muerte.
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