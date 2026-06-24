Padre de pediatra fallecida por mala praxis entregó carta a Orsi y pidió la renuncia de Lustemberg

El padre de María Soledad Barrera, la pediatra de 41 años que falleció en 2024 por mala praxis durante una operación de vesícula y cuya anestesista Inés Miralles fue condenada por homicidio culpable, mantuvo un intercambio y le entregó una carta al presidente Yamandú Orsi este miércoles en Treinta y Tres.

Néstor Núñez interceptó a Orsi en la Sociedad Fomento de Treinta y Tres, para entregarle una copia de la carta remitida a Torre Ejecutiva y le mostró una pancarta con la leyenda "Justicia por Dra. María Soledad Barrera". "Esta era María Soledad", le dijo al mandatario.

Este fue el diálogo mantenido entre ambos, según el registro de la conversación logrado por Subrayado .

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Núñez: "Nos dijeron por teléfono que todos los días había que ir a preguntar dónde estaba la carta. Entonces, aprovechando la oportunidad y, como todos me conocen, soy muy amigo de todos, aquí le traigo. Esta carta es la que le mandamos y esta era María soledad", le dijo, señalando la pancarta con la foto de su hija y el reclamo de justicia.

Orsi: "Eso, que tiene que ir todos los días, le dijeron errado", afirmó el presidente.

Núñez: "Sí, para que la carta se apurara. No, no me dijeron errado. Mire que fuimos nosotros", le respondió, interrumpiendo al mandatario.

Orsi: "Por más que haya ido todos los días, nunca se apuró esto", apuntó.

Núñez: "Nunca se apuró, ni no se va a apurar, como tampoco va a renunciar la ministra (de Salud Pública, Cristina Lustemberg), como tampoco se va a sacar", cuestionó.

Orsi: "Esto vamos a analizarlo. Estuve hablando con la ministra", aseguró el mandatario.

Núñez: "Pero, tengo a mi señora enferma a consecuencia de esto. Que si no, ella hubiera venido acá (...) Nos quedamos sin hija y ahora nos vamos a quedar sin pena. Espero que se haga justicia", concluyó.

El cuestionamiento de Núñez a Lustemberg es por la reducción de cinco a tres años de la inhabilitación para el ejercicio de su profesión a la anestesista condenada a 24 meses de prisión, que se sustituyeron por arresto domiciliario nocturno. La decisión de la ministra de Salud Pública derivó en la renuncia de la mayoría de la comisión asesora que recomendó al MSP la sanción inicial.

Esta es la carta entregada por el padre de Soledad Barrera a Orsi.