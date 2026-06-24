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TRIBUNAL

Apelaciones mantuvo prisión preventiva para exdiputado Radiccioni por violencia contra su expareja, aunque por menor plazo

Para el Tribunal de Apelaciones la de Radiccioni es "una personalidad proclive a la violencia de género" por lo que el riesgo para la víctima se mantiene.

Foto: Javier Radiccioni en X.

Foto: Javier Radiccioni en X.

Tribunal de Apelaciones mantuvo la prisión preventiva contra el exdiputado blanco Javier Radiccioni, pero redujo el plazo de 180 a 120 días. Está imputado desde febrero por violencia doméstica contra su expareja, la fiscal Eliana Travers.

A comienzos de junio el juez de primera instancia, Claudio de León, prorrogó las medidas cautelares, dándole 180 días más de prisión preventiva. La defensa de Radiccioni apeló y solicitó que cambiara por "medidas menos gravosas".

El Tribunal que analizó las medidas indicó que la prisión preventiva es adecuada porque "se mantiene inalterado el peligro para la seguridad de la víctima" y que "es la única forma de conculcar el riesgo de ocurrencia de conductas análogas en el presente". Además, los magistrados entienden que "se trata de riesgos concretos fincados en hechos ya verificados por el imputado, que evidentemente definen una personalidad proclive a la violencia de género".

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La reducción del plazo es porque el Tribunal consideró que "de la exposición de la Fiscalía no emergen elementos que permitan concluir en la necesidad de prorrogar la medida de aprisionamiento por 180 días, dado que a priori no se evidencia tal grado de complejidad respecto de una investigación que involucra a un único autor".

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