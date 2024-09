Habilitan nuevas entradas para el recital de Paul McCartney el 1 de octubre en el Centenario

McCartney regresará para su primera presentación en vivo en Montevideo en diez años. Anteriormente, se presentó en Montevideo dos veces (2012, 2014) y esta será su tercera vez en el Estadio Centenario.

Con canciones como 'Hey Jude', 'Live and Let Die', 'Band on the Run', 'Let It Be' y muchas más, la experiencia en vivo de Paul McCartney es todo lo que cualquier amante de la música podría desear de un espectáculo de rock: Horas de los mejores momentos de los últimos 60 años de música: docenas de canciones del solo de Paul, Wings y, por supuesto, catálogos de los Beatles que han formado las bandas sonoras de nuestras vidas.