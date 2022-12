Gustavo Leal representará al FA en la mesa de diálogo por seguridad convocada por Heber

Pereira indicó que el representante del Ministerio del Interior, Diego Sanjurjo, estaba en conocimiento de que el Frente Amplio no podía resolver su participación en la reunión hasta la sesión de la Mesa Política. “Y después dicen que el Frente Amplio no fue. No, ellos sabían que no había posibilidad de definición orgánica hasta el día de hoy (por el lunes)”, afirmó.

“El Frente Amplio toma un camino que siempre ha tomado, que es el de dialogar y ver si hay acuerdos o no”, sostuvo. Pereira reafirmó la disposición al diálogo y a aportar el conocimiento de la gestión en seguridad durante los gobiernos frenteamplistas. “Si no nos convocaron antes es porque el gobierno decidió sobre este tema no dialogar”, indicó.

La oposición concurrirá a la nueva convocatoria del gobierno para “ver cuál es el objetivo de una política de estado en materia de prevención de seguridad pública, de qué se trata, si se va a tener en cuenta a las organizaciones policiales, cuál es el tipo de diálogo, cuáles son los objetivos”, dijo Pereira.