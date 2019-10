Guns N' Roses encabezará la décima edición de Lollapalooza Chile

La productora Lotus, a cargo del festival desde su llegada a Chile en 2011, promete una "celebración en grande" y para ello, convocó a la agrupación encabezada por el legendario cantante Axl Rose y que por más de 30 años ha sido una de las principales representantes del rock con éxitos inmortales como 'Sweet Child O'Mine', 'November Rain' o 'Welcome to the Jungle'.

La agrupación californiana contará con Axl Rose, el virtuoso guitarrista Slash y el admirado bajista Duff McKagan –tres de los cinco miembros originales de la banda- en el concierto que la producción espera convoque a cerca de 100.000 personas en el parque O'Higgins, un enorme pulmón verde ubicado en el centro de Santiago que ha recibido el Lollapalooza en todas sus ediciones.

El festival se realizará entre el 27 y el 29 de marzo y contará también con la presencia del rapero estadounidense Travis Scott, la banda neoyorquina The Strokes, la famosa cantante y exvocalista de No Doubt, Gwen Stefani, y el grupo indie Vampire Weekend.

Chile se convirtió en el primer destino fuera de Estados Unidos en recibir el festival Lollapalooza con total éxito y con masivas convocatorias de público por sobre 100.000 personas. Además de los enormes escenarios, también cuenta con el Kidzapalooza, un espacio para los niños, y otros recintos vinculados a la defensa del medio ambiente.

El Lollapalooza Chile "remeció el panorama local con su arribo en 2011, y lo siguió haciendo en los años sucesivos con una nueva manera de entender los eventos en vivo: Inclusiva, familiar, sustentable, diversa, propositiva, transgeneracional, libre, inolvidable", indicó Lotus.

Lollapalooza comenzó en Estados Unidos en 1991 y se ha extendido también a Brasil, Argentina, Francia, Alemania e Israel.