Emanero anunció su show en Montevideo y lanza su nuevo álbum "Todo por un beso"

Emanero se presentará el 15 de agosto en el Antel Arena de Montevideo, Uruguay, como parte de una gira que acompañará el lanzamiento del disco "Todo por un beso", que lo llevará a recorrer distintas ciudades de Latinoamérica y Europa.

Las entradas estarán disponibles a la venta a partir de este jueves 12 de febrero a las 13 horas a través de antelarena.com.uy.

“Todo por un beso” recorre distintos climas y ritmos —desde baladas hasta merengues—, con letras que ponen en primer plano la emoción, las historias y los vínculos.

En “Todo por un beso”, Emanero comparte nuevas colaboraciones con David Bisbal, Luciano Pereyra, L-Gante, Ángela Leiva y otros invitados. Entre ellos se destaca “La Peligrosa”, junto a Bisbal y Pereyra, una canción que simboliza el encuentro y refuerza su capacidad de conectar generaciones a través de la música.

Fechas del tour:

9 de abril — Argentina | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Movistar Arena

17 de abril — Argentina | Junín, Provincia de Buenos Aires | Teatro San Carlos

7 de mayo — Argentina | Rafaela, Provincia de Santa Fe | Sala 9

9 de mayo — Argentina | Paraná, Provincia de Entre Ríos | Hierlam XL

22 de mayo — Argentina | Córdoba, Provincia de Córdoba | Quality Arena

5 de junio — Argentina | San Juan, Provincia de San Juan | Teatro Sarmiento

6 de junio — Argentina | Mendoza, Provincia de Mendoza | Arena Maipú

1 de agosto — Argentina | Neuquén, Provincia de Neuquén | Mood Live

2 de agosto — Argentina | Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires | Dow Center

7 de agosto — Argentina | San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán | Teatro Mercedes Sosa

8 de agosto — Argentina | Salta, Provincia de Salta | Teatro Provincial

9 de agosto — Argentina | San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy | C. C. Martín Fierro

15 de agosto — Uruguay | Montevideo | Antel Arena

17 de agosto — Argentina | Santa Fe, Provincia de Santa Fe | Estadio Cubierto Club A. Unión

21 de agosto — Chile | Santiago de Chile | Teatro Caupolicán

4 de septiembre — España | Barcelona | Sala Razzmatazz

5 de septiembre — España | Madrid | Sala La Riviera

6 de septiembre — España | Valencia | Sala Madison

9 de septiembre — España | Mallorca (Palma de Mallorca) | Es Gremi Centre Musical

11 de septiembre — España | Alicante | Sala The One

12 de septiembre — España | Málaga | Sala París 15

2 de octubre — Argentina | La Plata, Provincia de Buenos Aires | Teatro Argentino de La Plata