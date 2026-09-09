Guardias gremiales, duración del convenio y cláusula de paz; continúa este jueves negociación por conflicto en TCP

Desde el martes de noche, corre el plazo de 72 horas que el gobierno le dio a la empresa Terminal Cuenca del Plata (TCP) y al sindicato de trabajadores para que alcancen un acuerdo en el contenido de un nuevo convenio colectivo y pongan fin a un conflicto que lleva varios meses de negociación.

Este miércoles, se volvió a convocar a una instancia tripartita, en la que se continuó discutiendo aspectos del convenio. El director de TCP por la Administración Nacional de Puertos (ANP), Jorge Pozzi, indicó que la discusión continuó sin registrar avances. Para este jueves, a las 11 de la mañana, está convocada una nueva reunión en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

Consultado sobre si el encuentro de este miércoles tuvo como eje central el convenio colectivo, Pozzi respondió que fue por la parte referida a las guardias gremiales, a la duración del convenio y a la cláusula de paz que generaba el rechazo de los trabajadores, ya que la parte económica si bien no satisfacía del todo, era aceptada. La discusión sobre estos puntos no registró avances este miércoles.

Pozzi destacó como avance la aceptación por parte del sindicato a que haya una guardia gremial en la terminal de contenedores. Pero, la diferencia entre el gremio y la empresa está en el alcance de la guardia gremial, en la cantidad de grúas deben atender a un barco. Espera que en las próximas horas se pueda reencauzar la negociación y se pueda arribar a un acuerdo en las 72 horas fijadas por el Poder Ejecutivo.

Consultado sobre si la esencialidad fue uno de los temas que estuvo sobre la mesa, Pozzi aseguró que no se habló este miércoles ni en la reunión del martes. "Tampoco es una cosa que esté en el menú", dijo y aseguró que es una decisión del Poder Ejecutivo. "Todavía esa decisión no se ha tomado", enfatizó.

Fuentes del gobierno indicaron a Subrayado que la esencialidad de un servicio se puede adoptar ante situaciones de huelga que pongan en riesgo la vida, la seguridad o la salud de toda o de una parte de la población, independientemente si se trata de una empresa pública o privada. En esos casos, aplica la obligación de cumplir con los servicios esenciales.

El concepto de servicio esencial que han adoptado los gobiernos uruguayos para la declaración de esencialidad es el elaborado por el comité de libertad sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El puerto no es un servicio esencial pero no obstante si el conflicto se extiende podrían declararse servicios mínimos a cumplir, se indicó.