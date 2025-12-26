Guardavidas de Montevideo siguen en conflicto y este viernes tienen una asamblea. Reclaman por la falta de marineros en las playas y la necesidad de nuevos contratos de guardavidas.
Guardavidas siguen en conflicto en Montevideo, este viernes se reúnen en asamblea y aseguran: "Falta personal"
"Esperamos no una respuesta positiva, sino tener los contratos arriba de la mesa, firmados. Venimos hace tiempo pidiendo que así sea y se ha vuelto cuesta arriba", dijo Martín Valmaggia.
"Falta personal, personal que se jubila y que debe ingresar nuevo, y estamos desde febrero esperando y no han ingresado hasta hoy", sostuvo Martín Valmaggia, representante del sindicato.
En la asamblea de este viernes pueden tomar medidas.
