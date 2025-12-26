RECIBÍ EL NEWSLETTER

Guardavidas siguen en conflicto en Montevideo, este viernes se reúnen en asamblea y aseguran: "Falta personal"

"Esperamos no una respuesta positiva, sino tener los contratos arriba de la mesa, firmados. Venimos hace tiempo pidiendo que así sea y se ha vuelto cuesta arriba", dijo Martín Valmaggia.

guardavidas-montevideo-playas

Guardavidas de Montevideo siguen en conflicto y este viernes tienen una asamblea. Reclaman por la falta de marineros en las playas y la necesidad de nuevos contratos de guardavidas.

"Falta personal, personal que se jubila y que debe ingresar nuevo, y estamos desde febrero esperando y no han ingresado hasta hoy", sostuvo Martín Valmaggia, representante del sindicato.

En la asamblea de este viernes pueden tomar medidas.

"Esperamos no una respuesta positiva, sino tener los contratos arriba de la mesa, firmados. Venimos hace tiempo pidiendo que así sea y se ha vuelto cuesta arriba", dijo.

