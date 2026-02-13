RECIBÍ EL NEWSLETTER
Guardavidas de Montevideo acordaron con intendente Bergara continuar con el servicio: "Se comprometió al ingreso de 3 compañeros"

La secretaria general de Adeom, Silvia Tejera, dijo que el miércoles se reúnen con el jefe comunal para ultimar detalles sobre la negociación.

Guardavidas de Montevideo acordaron con el intendente Mario Bergara continuar con el servicio ya que serán cubiertas las vacantes.

En conferencia de prensa, la secretaria general de Adeom Silvia Tejera, dijo que el jefe comunal los recibirá para terminar de ajustar los detalles. "Sí se comprometió al ingreso de estos 3 compañeros con contrato anual y ver el tema de los zafrales y otros puntos", manifestó.

En las últimas horas, habían anunciado que comenzarían a trabajar a reglamento ante una situación laboral de "gran preocupación" con respecto a la Intendencia, y que no prestarían el servicio en las playas de la capital hasta el próximo miércoles.

En un comunicado a la población, el colectivo señaló que tres integrantes de la brigada se jubilaron y que la comuna no había cubierto esas vacantes, pese a ser advertida en setiembre de 2025 por los trabajadores.

"El faltante de estos tres compañeros dificulta el poder brindar el servicio con todas las garantías necesarias para los usuarios de las playas de la capital", alertaban.

