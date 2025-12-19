Los guardavidas de Canelones realizan un paro y este viernes no bajan a las playas del departamento que cuentan con el servicio.
La medida es en reclamo por los derechos laborales de los trabajadores y advierten que es una jornada de condiciones de bandera amarilla, por lo que requiere mayor atención de las personas.
El delegado gremial de los guardavidas de Canelones, Florencio Monza, afirmó que la medida, que "roza lo histórico", era necesaria y advirtió a la población para que extreme las medidas de seguridad ante la ausencia de los guardavidas.
Monza pidió disculpas a la población por la medida, tomada en reclamo por los derechos laborales de los trabajadores, y alertó que este viernes es una jornada de condiciones de bandera amarilla, por lo que requiere mayor atención de las personas.
Este sábado, el servicio se retomará con normalidad.
