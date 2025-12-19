RECIBÍ EL NEWSLETTER

Guardavidas de Canelones realizan un paro y este viernes no bajan a las playas del departamento

La medida es en reclamo por los derechos laborales de los trabajadores y advierten que es una jornada de condiciones de bandera amarilla, por lo que requiere mayor atención de las personas.

guardavidas-paro-canelones

Los guardavidas de Canelones realizan un paro y este viernes no bajan a las playas del departamento que cuentan con el servicio.

El delegado gremial de los guardavidas de Canelones, Florencio Monza, afirmó que la medida, que "roza lo histórico", era necesaria y advirtió a la población para que extreme las medidas de seguridad ante la ausencia de los guardavidas.

Monza pidió disculpas a la población por la medida, tomada en reclamo por los derechos laborales de los trabajadores, y alertó que este viernes es una jornada de condiciones de bandera amarilla, por lo que requiere mayor atención de las personas.

Este sábado, el servicio se retomará con normalidad.

