playas

Guardavidas de Canelones fue agredido a golpes en Guazuvirá por un bañista

Florencio Monza, delegado gremial de guardavidas, se refirió al lamentable hecho y dijo que el trabajador sufrió cortes en la cara, en la ceja y la nariz, y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente.

gardavidas

Un guardavidas fue agredido en el balneario Guazuvirá en Canelones.

El hecho se produjo este viernes en la playa y fue protagonizado por un bañista que estaba en el agua con bandera roja y fue alertado por el funcionario que vigilaba la zona.

Eso provocó luego un entredicho derivando en una agresión con golpes de puño al guardavidas.

El agresor se encuentra emplazado por la justicia para este lunes, luego de que se realizara la denuncia correspondiente.

Temas de la nota

