Grupo Sevel dijo presente en Expoactiva 2026 con lanzamientos y novedades de sus marcas

Del 18 al 21 de marzo, Grupo Sevel participó en una nueva edición de la Expoactiva Nacional, realizada en Soriano, la principal muestra agroindustrial del país, donde presentó sus marcas a través de dos stands con importantes novedades para el mercado local.

En el espacio dedicado a las marcas de Stellantis, se exhibieron modelos destacados como Fiat Strada, Toro, Fiorino, Fastback y Pulse. Por su parte, Jeep presentó sus SUV Compass, Cherokee híbrido y el nuevo Jeep Recon, uno de los próximos lanzamientos de la marca en Uruguay. Ram, en tanto, tuvo una fuerte presencia con sus modelos 1500 y Rampage, y presentó oficialmente la nueva Ram Dakota, que llegará al mercado uruguayo en mayo, inicialmente en su versión Bighorn.

El segundo stand reunió a las marcas del Grupo Chery. Allí se destacaron Jetour, con sus líneas de modelos X y T; Soueast, recientemente lanzada en el país con su gama de SUV; Karry, con su propuesta de utilitarios; y Rely, la nueva marca de pick ups de Grupo Sevel, que fue una de las grandes novedades de la exposición, con versiones nafta y diésel.

Los lanzamientos de Ram Dakota y Rely contaron con la presencia de autoridades de Stellantis y Chery Group, junto a prensa, influencers, concesionarios y equipo de Sevel. La instancia fue acompañada por un almuerzo para los invitados, música en vivo del dúo Piero y Horacio y DJs.

Con esta participación, Grupo Sevel reafirma su posicionamiento en el sector y su apuesta por ampliar la oferta de vehículos en el mercado uruguayo.