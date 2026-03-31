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ECONOMÍA

Grupo financiero internacional sostiene que Uruguay es el país mejor posicionado para enfrentar riesgo de guerra en Medio Oriente

Según Citigroup, Uruguay es seguido de Chile, Colombia y Brasil en el ranking.

CITIBANK-ARCHIVO-AFP

El grupo financiero internacional Citi destacó a Uruguay como el país mejor posicionado en Latinoamérica frente a los riesgos que genera el conflicto en Oriente Medio, en un reporte especial como cierre del primer trimestre.

“El conflicto plantea un desafío económico complejo y diverso para las economías latinoamericanas, impulsado principalmente por su efecto en los precios del petróleo”, dice el informe de Citigroup.

Subrayado accedió al informe que contiene un cuadro con ranking sobre la evaluación del impacto en Latinoamérica.

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La conclusión del Citi es que Uruguay aparece comparativamente bien posicionado, como el menos vulnerable entre los países evaluados, en la región por su mayor flexibilidad de política monetaria, menor exposición a subsidios energéticos, un nivel adecuado de reservas internacionales y una balanza comercial relativamente flexible frente a shocks externos.

Uruguay es seguido de Chile, Colombia y Brasil en el ranking.

El documento señala que Uruguay tiene una mayor flexibilidad de política monetaria, menor exposición a subsidios energéticos, un nivel adecuado de reservas internacionales y una balanza comercial relativamente flexible frente a shocks externos. En el ranking, Uruguay es seguido de Chile, Colombia y Brasil.

Asimismo, apunta a que mientras el dólar se depreció a nivel global, en Uruguay (junto con Chile) la cotización de la moneda estadounidense subió, lo que le ha dado una mejora transitoria de la competitividad.

El informe señala que el aumento en energéticos y fertilizantes probablemente lleve la inflación al alza, alcanzando la meta de 4,5% que mantiene el Banco Central.

Evaluación del impacto del conflicto en Oriente Medio en Latinoamérica (26 de marzo de 2026)

Elasticidad de los términos de intercambio

Elasticidad de la inflación del IPC

Subsidios a la energía (% de los ingresos)

Relación reservas/RAI (Métrica)

CITI GRAFICA
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