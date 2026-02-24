Nuevo caso de gripe aviar: ahora en un cisne del arroyo Solís Grande y hay reunión del Cecoed

Confirman un nuevo caso de gripe aviar en el sur del país, esta vez en un cisne de Canelones . Este lunes, las autoridades del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca ( MGAP ) informaron que no se detectaron casos a nivel doméstico.

"En los departamentos de Maldonado y Rocha se continúa trabajando en el monitoreo de la situación y, hasta el momento, no se han detectado casos en aves domésticas ni en el sector avícola", informó el MGAP. "Se exhorta a la población a no manipular aves enfermas o muertas y a notificar de inmediato a las autoridades competentes ante cualquier hallazgo. A los productores avícolas se les recomienda extremar las medidas de bioseguridad para prevenir la propagación de la enfermedad", agregó.