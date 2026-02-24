RECIBÍ EL NEWSLETTER
canelones

Nuevo caso de gripe aviar: ahora en un cisne del arroyo Solís Grande y hay reunión del Cecoed

No hubo registro de aves domésticas afectadas, aunque este martes realizan más rastreos para verificar el alcance del virus.

cisne-en-canelones

Confirman un nuevo caso de gripe aviar en el sur del país, esta vez en un cisne de Canelones. Este lunes, las autoridades del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca ( MGAP) informaron que no se detectaron casos a nivel doméstico.

La especie contagiada se trata de un cisne coscoroba, que fue encontrado muerto en el arroyo Solís Grande, cerca de la ruta Interbalnearia.

Esten martes se realizan rastreos sanitarios para determinar si hay más aves afectadas. El Cecoed de Canelones está reunido con otras autoridades departamentales.

argentina detecta brote de gripe aviar y suspende exportaciones del sector
Argentina detecta brote de gripe aviar y suspende exportaciones del sector

"En los departamentos de Maldonado y Rocha se continúa trabajando en el monitoreo de la situación y, hasta el momento, no se han detectado casos en aves domésticas ni en el sector avícola", informó el MGAP. "Se exhorta a la población a no manipular aves enfermas o muertas y a notificar de inmediato a las autoridades competentes ante cualquier hallazgo. A los productores avícolas se les recomienda extremar las medidas de bioseguridad para prevenir la propagación de la enfermedad", agregó.

