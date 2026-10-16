RECIBÍ EL NEWSLETTER
PLANTEO DE MTSS

Sindicato del Frigorífico Tacuarembó no aceptó la propuesta de acercamiento del Ministerio de Trabajo

El presidente de gremio, Hugo Gálvez, aseguró que el planteo del gobierno "es más de lo mismo de lo que se viene proponiendo" y que no mejora las condiciones de los trabajadores.

asamblea-sindicato-frigorifico-tacuarembo

La asamblea del sindicato de trabajadores del Frigorífico Tacuarembó resolvió no aceptar la propuesta de acercamiento del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

El presidente de la Asociación de Obreros y Empleados del Frigorífico Tacuarembó (AOEFRIT), Hugo Gálvez, aseguró que el planteo del gobierno "es más de lo mismo de lo que se viene proponiendo" y que no mejora las condiciones de los trabajadores.

Gálvez explicó que el MTSS propuso cambios en las velocidades de faena y en los porcentajes de los incentivos. "Ninguna de los dos propuestas sirve, porque esto es netamente salarial, no mejora las condiciones de los trabajadores, empeora", afirmó.

gremial del taxi presento pedido formal a la imm y la junta para que la mampara sea opcional
Seguí leyendo

Gremial del taxi presentó pedido formal a la IMM y la Junta para que la mampara sea opcional

El Frigorífico Tacuarembó plantea una reestructura con el despido de 150 trabajadores; decisión que el sindicato busca revertir.

La planta industrial se encuentra paralizada por la caída de la faena y la suspensión temporal de las exportaciones a China tras detectarse residuos en un envío.

De los aproximadamente 1.700 trabajadores de la planta del frigorífico, unos 1.300 fueron enviados al seguro de desempleo en distintas etapas: 750 inicialmente y otros 540 posteriormente. Un grupo menor permanece en el establecimiento para realizar tareas de mantenimiento.

Por su parte, la planta de producción de hamburguesas funciona de manera independiente y mantiene su actividad con unas 400 personas.

Semanas atrás, las autoridades del frigorífico resolvieron posponer la decisión de los despidos para establecer un ámbito de negociación. Unos 50 trabajadores ya adhirieron al retiro incentivado.

Temas de la nota

Lo más visto

video
SINIESTRO 18 DE AGOSTO DE 2025

Chofer que atropelló a una pasajera de 82 años cuando se bajaba del ómnibus y le provocó la muerte fue condenado
Robo millonario

Tres detenidos por robo millonario a una bodega en Canelones: quisieron cobrar cheque por $400.000 en un banco
MALDONADO

Dos personas que compraron terrenos a imputados por estafas en Punta Negra presentaron denuncia
FENÓMENO DEL NIÑO

Acuerdos entre personas cercanas y una mochila con un kit de emergencia: recomendaciones del Sinae ante inundaciones
Durante un allanamiento

Hallan un hombre encadenado dentro de una boca en Peñarol y remueven el predio en busca de cuerpos enterrados

Te puede interesar

Unificación de transferencias comienza en enero de 2027, con un sólo trámite para las familias y mayores montos video
MIDES Y BPS

Unificación de transferencias comienza en enero de 2027, con un sólo trámite para las familias y mayores montos
Gremial del taxi presentó pedido formal a la IMM y la Junta para que la mampara sea opcional video
TRANSPORTE EN MONTEVIDEO

Gremial del taxi presentó pedido formal a la IMM y la Junta para que la mampara sea opcional
Cárceles en Uruguay: en 22 años la tasa de prisionalización se duplicó, según encuesta del Ministerio del Interior video
MÁS DE 16.500 PRESOS AL CIERRE DE 2025

Cárceles en Uruguay: en 22 años la tasa de prisionalización se duplicó, según encuesta del Ministerio del Interior

Dejá tu comentario