Sindicato del Frigorífico Tacuarembó no aceptó la propuesta de acercamiento del Ministerio de Trabajo

La asamblea del sindicato de trabajadores del Frigorífico Tacuarembó resolvió no aceptar la propuesta de acercamiento del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

El presidente de la Asociación de Obreros y Empleados del Frigorífico Tacuarembó (AOEFRIT), Hugo Gálvez, aseguró que el planteo del gobierno "es más de lo mismo de lo que se viene proponiendo" y que no mejora las condiciones de los trabajadores.

Gálvez explicó que el MTSS propuso cambios en las velocidades de faena y en los porcentajes de los incentivos. "Ninguna de los dos propuestas sirve, porque esto es netamente salarial, no mejora las condiciones de los trabajadores, empeora", afirmó.

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El Frigorífico Tacuarembó plantea una reestructura con el despido de 150 trabajadores; decisión que el sindicato busca revertir.

La planta industrial se encuentra paralizada por la caída de la faena y la suspensión temporal de las exportaciones a China tras detectarse residuos en un envío.

De los aproximadamente 1.700 trabajadores de la planta del frigorífico, unos 1.300 fueron enviados al seguro de desempleo en distintas etapas: 750 inicialmente y otros 540 posteriormente. Un grupo menor permanece en el establecimiento para realizar tareas de mantenimiento.

Por su parte, la planta de producción de hamburguesas funciona de manera independiente y mantiene su actividad con unas 400 personas.

Semanas atrás, las autoridades del frigorífico resolvieron posponer la decisión de los despidos para establecer un ámbito de negociación. Unos 50 trabajadores ya adhirieron al retiro incentivado.