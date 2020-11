En declaraciones a 100% Deporte, el entrenador contó: "De Peñarol no tuve nada, después del 2012 no me llamaron nunca más del club. Por eso no espere nada ahora y está oportunidad es un orgullo muy grande, para mí es un paso muy lindo en el fútbol. Es un masaje al alma".

Como jugador Pérez fue un puntal del campeonato uruguayo obtenido por el club en 1976. En 1983-84 volvió a Defensor como entrenador.