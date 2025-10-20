Graves incidentes en el fútbol de Maldonado: jugador que propinó cabezazo a árbitro quedó emplazado

Futbolista que agredió a árbitro este fin de semana en el parque Moreno de Maldonado fue citado a Fiscalía este lunes y quedó emplazado.

El hecho ocurrió en el partido entre Central Molino y San Lorenzo de San Carlos, cuando el juez le mostró la tarjeta roja al jugador Alexis Ferreira. El árbitro perdió piezas dentales y sufrió lesiones en el rostro tras el cabezazo de futbolista de Central Molino.

El vicepresidente de la Asociación de Árbitros de Maldonado, Federico Taramasco, dijo a Subrayado que se trata de un incidente grave, uno más de los tantos que han ocurrido en el fútbol de Maldonado.

Seguí leyendo Punta del Este: simuló ser embestido por una conductora para estafarla y lo condenaron

"Muy malo, muy feo para lo que es el fútbol y para lo que es nuestro trabajo arbitral. Da por finalizado el partido, el equipo arbitral se está por retirar al vestuario, da la casualidad que el cuadro que sale campeón es el cuadro agresor que por medio de un jugador que vaya a saber qué pensó en ese momento, le propina una cabezazo después de una expulsión".

Por su parte, el presidente de la asociación de Árbitros, Alexander Sandín, indicó que están abocados a velar por la salud de su compañero y luego llevarán adelante los trámites correspondientes ante las autoridades de la Liga.

"Es lamentable, tanto acá como a nivel nacional, es el tercer episodio".

El presidente de la Liga de Ascenso de Maldonado, Alfredo Isnardi, sostuvo que a este nivel de violencia nunca habían llegado y señaló que espera hablar con quienes corresponda tras los incidentes. "Este señor no puede jugar más al fútbol ni en Maldonado ni en todo el Uruguay, se le va a quitar el carnet

Por otra parte, uno de los amigos del jugador que cometió la agresión dijo que repudia lo sucedido. "No estamos de acuerdo con el hecho. Somos conscientes que quizás hubo un error de parte del Colegio de Árbitros con designar a este juez que ya tenía antecedentes con haber sido jugador del Molino, se estaba jugando una final y creo que no ameritaba justo haber puesto ese juez".

Y agregó: "También el accionar de él no fue el correcto en el mismo momento, haber faltado el respeto justamente al muchacho que después lo termina agrediendo, haciendo ademanes para la gente afuera. No ameritaba todo lo que pasó antes y lo que pasó después".

El amigo del agresor dijo que el futbolista estaba mal, reconoció que no había actuado bien y envió un mensaje pidiendo disculpas.

Según comentó, el árbitro estaba faltándole el respeto a los jugadores y haciendo señas para afuera. "Es una forma de estar incentivando la violencia".