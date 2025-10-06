Graves incidentes en el fútbol de Artigas: un jugador agredió al árbitro y afuera del estadio se enfrentaron los hinchas

Un jugador de Bella Vista de Artigas fue denunciado penalmente por agredir al árbitro que lo amonestó durante el partido que se disputó el sábado ante Centenario en el Estadio Matías González de la capital departamental. El futbolista fue emplazado por la Fiscalía para una audiencia el miércoles.

Tras recibir un golpe de puño, el árbitro resolvió la suspensión del encuentro cuando se jugaban los 83 minutos y Centenario ganaba 4-0. Se abrieron los portones del estadio y las hinchadas se enfrentaron en el Paseo 7 de Setiembre. En los incidentes , tres personas resultaron lesionadas; una de ellas quedó inconsciente, estuvo grave, pero ya fue dada de alta.

El jefe de Policía de Artigas, José Osorio, indicó que los graves incidentes comenzaron adentro del estadio con la agresión del jugador al árbitro del partido. Además, la Policía trabaja en individualizar a la persona que agredió a otra golpeándola con un casco afuera del estadio.

Osorio sostuvo que la Liga de Fútbol de Artigas no había contratado vigilancia policial para el encuentro solo tenía seguridad privada, que es lo exigido por la normativa.

En tanto, la secretaria del Consejo de Neutrales de la Liga, Nelly Salvador, afirmó que el partido no fue considerado de riesgo porque en la fecha anterior no se registraron incidentes. Salvador remarcó que en una reunión de coordinación con la Jefatura se estableció la vigilancia policial para los partidos del domingo, pero no para los del sábado.