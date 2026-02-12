RECIBÍ EL NEWSLETTER
Rige doble advertencia naranja y amarilla por tormentas fuertes en gran parte del país

Inumet advierte por tormentas, algunas puntualmente fuertes. Mirá el detalle.

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió doble advertencia, naranja y amarilla, por tormentas fuertes. Informó que un frente semi-estacionario afecta el país este jueves, generando tormentas, algunas puntualmente fuertes y/o severas. El aviso comenzó a las 06:45 y será actualizado a las 08:45.

Para las zonas bajo advertencia naranja se prevén lluvias copiosas en cortos períodos, caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de viento muy fuertes.

Paysandú (todo el departamento).

Río Negro: Algorta, Bellaco, El Ombú, Gartental, General Borges, Grecco, Menafra, Nuevo Berlín, Paso de los Mellizos, Sarandí de Navarro, Tres Quintas, Villa María y Young.

Rivera: Amarillo, Arroyo Blanco, Cerrillada, Cerro Pelado, Cerros de la Calera, La Puente, Lagos del Norte, Las Flores, Masoller, Minas de Corrales, Moirones, Paso Ataques, Paso Hospital, Tranqueras y Vichadero.

Salto: Cerro de Vera, Fernández y Quintana.

Tacuarembó: Achar, Ansina, Arerungua, Balneario Iporá, Cerro Chato, Clara, Cuchilla de Peralta, Curtina, La Hilera, La Pedrera, Paso Bonilla, Paso del Cerro, Piedra Sola, Pueblo de Arriba, Pueblo de Barro, Punta de Carretera, Sauce de Batoví, Tacuarembó y Tambores.

Advertencia amarilla.

En tanto, bajo advertencia amarilla se anuncian tormentas puntualmente fuertes, con lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos fuertes.

Las localidades afectadas por la advertencia amarilla son:

Cerro Largo: Arachania, Arbolito, Arévalo, Barrio Hipódromo, Barrio La Vinchuca, Barrio López Benítez, Bañado de Medina, Cerro de las Cuentas, Esperanza, Fraile Muerto, Getulio Vargas, Isidoro Noblía, La Pedrera, Las Cañas, Melo, Plácido Rosas, Quebracho, Ramón Trigo, Toledo, Tres Islas y Tupambaé.

Durazno (todo el departamento).

Flores: Andresito, Ismael Cortinas y Juan José Castro.

Florida: Capilla del Sauce, Cerro Chato y Nico Pérez.

Lavalleja: 19 de Junio, Aramendía, José Batlle y Ordóñez, José Pedro Varela y Zapicán.

Río Negro: Fray Bentos y Los Arrayanes.

Rocha: Cebollatí, La Coronilla, Lascano y San Luis al Medio.

Soriano: Mercedes y Villa Soriano.

Tacuarembó: Caraguatá, Las Toscas, Paso de los Toros, Rincón del Bonete y San Gregorio de Polanco.

Treinta y Tres (todo el departamento).

Meteorología indicó que continuará monitoreando la situación e informará ante eventuales cambios.

