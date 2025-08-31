RECIBÍ EL NEWSLETTER
advertencia meteorológica

Gran parte del país bajo advertencia amarilla por tormentas fuertes y lluvias abundantes

La advertencia amarilla rige para localidades de varios departamentos del litoral, centro y norte del país. Mirá el detalle.

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió en la noche de este domingo una advertencia amarilla para localidades del norte y litoral del país, por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes.

El llamado de atención se actualizará a la medianoche o ante cambios significativos.

De acuerdo con lo indicado por el organismo, una perturbación atmosférica asociada a una masa de aire húmeda e inestable afecta al país, generando tormentas, algunas puntualmente fuertes.

"Cabe destacar que en zonas de tormentas se podrán registrar intensa actividad eléctrica acompañadas de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes. Se esperan mejoras temporarias durante la validez de la advertencia. Se continuará monitoreando la situación y se informará ante eventuales cambios", señaló Inumet.

Mirá las localidades afectadas por la advertencia meteorológica amarilla.

Artigas: todo el departamento.

Colonia: todo el departamento.

Durazno: Aguas Buenas, Baygorria, Carlos Reyles, Carmen, Centenario, Durazno, Feliciano, Ombúes de Oribe, Pueblo de Álvarez, San Jorge y Santa Bernardina.

Flores: todo el departamento.

Florida: Goñi y Sarandí Grande.

Paysandú: todo el departamento.

Río Negro: todo el departamento.

Rivera: Lagos del Norte, Masoller, Paso Ataques y Tranqueras.

Salto: todo el departamento.

San José: Ecilda Paullier, Juan Soler, Mal Abrigo, Rafael Perazza y San José de Mayo.

Soriano: todo el departamento.

Tacuarembó: Achar, Balneario Iporá, Cerro Chato, Clara, Cuchilla de Peralta, Curtina, La Pedrera, Paso Bonilla, Paso de los Toros, Paso del Cerro, Piedra Sola, Rincón del Bonete, San Gregorio de Polanco, Sauce de Batoví, Tacuarembó y Tambores.

