NO HUBO LESIONADOS

Gran incendio afectó depósito en Santa Lucía; tarrinas de lubricante explotaron y volaron a 50 metros de altura

La magnitud del incendio hizo que dotaciones de la ciudad de San José de Mayo fueran en apoyo al combate al fuego.

incendio-santa-lucia-deposito

Un incendio afectó este viernes un depósito de 600 metros cuadrados de productos de limpieza y tarrinas de grasa lubricante de 200 litros en Camino Tomazoni y ruta 81 en Santa Lucía.

Cuando el personal de Bomberos llegó al lugar, pasadas las 14 horas, constató un fuego generalizado en una estructura con paredes de bloques y techo liviano de 40 x 15 metros. Las llamas se encontraban en propagación hacia viviendas linderas, a través de la vegetación circundante.

Pero, el rápido accionar de los bomberos evitó la propagación del incendio hacia fincas vecinas. Las detonaciones de las tarrinas las proyectaron hasta los 50 metros de altura y unos 150 metros de distancia. Eso hizo que el personal realizara una evacuación preventiva en un radio de 200 metros.

La magnitud del incendio hizo que dotaciones de la ciudad de San José de Mayo fueran en apoyo al combate al fuego, que fue controlado minutos antes de las 17 horas. Luego, se procedió a las tareas de enfriamiento de las tarrinas en llamas.

El hecho no dejó personas lesionadas.

