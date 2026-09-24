RECIBÍ EL NEWSLETTER
Gran hermano uruguay, por canal 10

Gran Hermano Uruguay: ya hay tres jugadoras en zona de eliminación y el público comenzó a votar para que una abandone la casa

Tres participantes quedaron en placa tras la primera gala de nominaciones. El líder deberá salvar a una este jueves y las otras dos quedarán en manos del público.

Gran Hermano Uruguay por Canal 10.

Gran Hermano Uruguay por Canal 10.

La primera gala de nominaciones de Gran Hermano Uruguay dejó definida la placa de esta semana: Agustina Zerbino, Victoria Campo y Victoria Gallego quedaron en zona de eliminación.

Fabricio, quien ganó el liderazgo de la semana, tiene inmunidad y no fue nominado. Sin embargo, deberá asumir la responsabilidad de salvar a una de las tres participantes nominadas.

El Colo Gianarelli anunció que Fabricio tiene 24 horas para tomar la decisión y, por orden de Gran Hermano, no puede hablar del tema con ninguno de sus compañeros. Por eso, está siendo controlado las 24 horas para detectar si comenta el tema con alguien.

tatiana fue la primera eliminada de gran hermano uruguay, y asi salio de la casa dos dias despues de entrar
Seguí leyendo

Tatiana fue la primera eliminada de Gran Hermano Uruguay, y así salió de la casa dos días después de entrar

La participante que Fabricio salve quedará fuera de la placa. Las otras dos serán sometidas al voto del público, que definirá el domingo quién abandona la casa.

La votación ya está habilitada y es negativa: el público debe votar a la participante que quiere que abandone el programa. Para hacerlo, debe enviar un SMS con la palabra "VOTO" y el nombre de la nominada al 7020.

Quiénes son las jugadoras en placa

Agustina Zerbino tiene 26 años y es de Carrasco. Al ingresar a la casa, se definió como un "cúmulo de malas decisiones" y la "oveja negra" de su familia. Además, prometió "picantear" el juego.

Victoria Campo dijo que ingresó a Gran Hermano buscando un cambio de vida. "Soy carismática, me llevo bien con todo el mundo, pero si me buscan, me encuentran", aseguró.

Victoria Gallego, también de 26 años, vive "por la anécdota" y llegó a la casa con esa mentalidad. Es del barrio Goes de Montevideo y aseguró que no soporta a "la gente tibia" y que es una persona intensa.

Esta es la primera edición de Gran Hermano Uruguay, que comenzó el domingo por Canal 10 con 21 participantes. En la gala del martes fue eliminada la primera jugadora, Tatiana Cabrera, de 30 años y oriunda de Canelones. Así, quedaron 10 hombres y 10 mujeres.

Este miércoles, Tatiana Cabrera estuvo en vivo en los estudios de Canal 10 en Montevideo junto al Colo y los panelistas, donde habló sobre su experiencia y debatió sobre el día a día de la casa.

Temas de la nota

Lo más visto

video
CAMBIABAN BILLETES DE 1.000 POR 20 PESOS

Trece condenados por maniobras de estafa en sucursal de red de cobranzas en La Teja
avenida josé belloni

Adolescente de 15 años murió en un accidente en Puntas de Manga; iba como acompañante en una moto
COLONIA

Tomó a la víctima de los brazos y la llevó por la fuerza al dormitorio, donde abusó sexualmente de ella; fue condenado
IMPUESTOS

DGI inicia acciones por inconsistencias en obligaciones tributarias, con foco en IVA de servicios personales
TRAS CASO MENONITAS DE FLORIDA

Mahía propone derogar artículo de la LUC que eliminó obligatoriedad de inscripción en centros educativos

Te puede interesar

El lugar del homicidio, en Mac  Eachen y Capitán Videla. Foto: María Eugenia Scognamiglio, Subrayado.
En Mac Eachen y Capitán Videla

Mataron a un hombre de 32 años en Parque Batlle: bajó del auto, discutió con otro y lo balearon
Arresto ciudadano en la ciudad de Salto.
Investigación

Un hombre murió tras ser golpeado durante un arresto ciudadano en Salto; hay dos detenidos
Orsi en la Asamblea General de la ONU del 2025.  video
EN NUEVA YORK

Orsi se reúne con el primer ministro de Países Bajos y luego habla ante la Asamblea General de la ONU

Dejá tu comentario