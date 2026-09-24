Gran Hermano Uruguay: ya hay tres jugadoras en zona de eliminación y el público comenzó a votar para que una abandone la casa

La primera gala de nominaciones de Gran Hermano Uruguay dejó definida la placa de esta semana: Agustina Zerbino, Victoria Campo y Victoria Gallego quedaron en zona de eliminación.

Fabricio, quien ganó el liderazgo de la semana, tiene inmunidad y no fue nominado. Sin embargo, deberá asumir la responsabilidad de salvar a una de las tres participantes nominadas.

El Colo Gianarelli anunció que Fabricio tiene 24 horas para tomar la decisión y, por orden de Gran Hermano, no puede hablar del tema con ninguno de sus compañeros. Por eso, está siendo controlado las 24 horas para detectar si comenta el tema con alguien.

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La participante que Fabricio salve quedará fuera de la placa. Las otras dos serán sometidas al voto del público, que definirá el domingo quién abandona la casa.

¡EL COLO ANUNCIÓ LA PLACA! Las nominadas de esta semana ya están definidas, pero también llegó una noticia clave: Fabricio tiene el beneficio del liderazgo y en 24 horas deberá baj

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La votación ya está habilitada y es negativa: el público debe votar a la participante que quiere que abandone el programa. Para hacerlo, debe enviar un SMS con la palabra "VOTO" y el nombre de la nominada al 7020.

Quiénes son las jugadoras en placa

Agustina Zerbino tiene 26 años y es de Carrasco. Al ingresar a la casa, se definió como un "cúmulo de malas decisiones" y la "oveja negra" de su familia. Además, prometió "picantear" el juego.

Victoria Campo dijo que ingresó a Gran Hermano buscando un cambio de vida. "Soy carismática, me llevo bien con todo el mundo, pero si me buscan, me encuentran", aseguró.

Victoria Gallego, también de 26 años, vive "por la anécdota" y llegó a la casa con esa mentalidad. Es del barrio Goes de Montevideo y aseguró que no soporta a "la gente tibia" y que es una persona intensa.

Esta es la primera edición de Gran Hermano Uruguay, que comenzó el domingo por Canal 10 con 21 participantes. En la gala del martes fue eliminada la primera jugadora, Tatiana Cabrera, de 30 años y oriunda de Canelones. Así, quedaron 10 hombres y 10 mujeres.

Este miércoles, Tatiana Cabrera estuvo en vivo en los estudios de Canal 10 en Montevideo junto al Colo y los panelistas, donde habló sobre su experiencia y debatió sobre el día a día de la casa.