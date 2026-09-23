Gran Hermano Uruguay tuvo el martes de noche a su primera participante eliminada por el voto del público.
Tatiana fue la primera eliminada de Gran Hermano Uruguay, y así salió de la casa dos días después de entrar
Melanie fue salvada por sus compañeros de la casa, y Tatiana fue eliminada por el público. Laura sigue en el juego para poner “la frutilla de la torta” en su vida.
Tras quedar en placa mano a mano con Laura, Tatiana fue quien recibió más votos de los televidentes y se convirtió en la primera eliminada.
Minutos antes Melanie había sido salvada por el voto mayoritario de sus compañeros.
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Ellas eran las tres aspirantes y una debía abandonar la casa en la primera eliminación:
Tatiana se va de la casa:
Así fue la despedida de sus compañeros:
Y así fue recibida afuera por Eliana Dide:
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