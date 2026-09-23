Tatiana fue la primera eliminada de Gran Hermano Uruguay, y así salió de la casa dos días después de entrar

Gran Hermano Uruguay tuvo el martes de noche a su primera participante eliminada por el voto del público.

Tras quedar en placa mano a mano con Laura, Tatiana fue quien recibió más votos de los televidentes y se convirtió en la primera eliminada.

Minutos antes Melanie había sido salvada por el voto mayoritario de sus compañeros.

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Ellas eran las tres aspirantes y una debía abandonar la casa en la primera eliminación:

Tatiana se va de la casa:

¡TENEMOS A LA PRIMERA ELIMINADA DE GRAN HERMANO URUGUAY! Tatiana es la primera participante en abandonar la casa.

Encontrá el programa completo en nuestro canal de Youtube #GranHermanoUY #GranHermano #GHUY #GH pic.twitter.com/20EWW61dYn — Gran Hermano Uruguay (@GranHermano_Uy) September 23, 2026

Así fue la despedida de sus compañeros:

Así se despedía Tati de la casa y de sus compañeros después de convertirse en la primera eliminada de Gran Hermano Uruguay.



Encontrá el programa completo en nuestro canal de Youtube #GranHermanoUY #GranHermano #GHUY #GH pic.twitter.com/l4AZS1imov — Gran Hermano Uruguay (@GranHermano_Uy) September 23, 2026

Y así fue recibida afuera por Eliana Dide: