RECIBÍ EL NEWSLETTER
ÉXITO DE CANAL 10

Tatiana fue la primera eliminada de Gran Hermano Uruguay, y así salió de la casa dos días después de entrar

Melanie fue salvada por sus compañeros de la casa, y Tatiana fue eliminada por el público. Laura sigue en el juego para poner “la frutilla de la torta” en su vida.

Tatiana-eliminada
Tatiana-eliminada-GH

Gran Hermano Uruguay tuvo el martes de noche a su primera participante eliminada por el voto del público.

Tras quedar en placa mano a mano con Laura, Tatiana fue quien recibió más votos de los televidentes y se convirtió en la primera eliminada.

Minutos antes Melanie había sido salvada por el voto mayoritario de sus compañeros.

comenzo gran hermano uruguay; es la 71ª adaptacion del reality televisivo mas exitoso del mundo
Seguí leyendo

Comenzó Gran Hermano Uruguay; es la 71ª adaptación del reality televisivo más exitoso del mundo

Ellas eran las tres aspirantes y una debía abandonar la casa en la primera eliminación:

Tatiana se va de la casa:

Así fue la despedida de sus compañeros:

Y así fue recibida afuera por Eliana Dide:

Temas de la nota

Lo más visto

video
En paso molino

Once delincuentes robaron un súper en modo piraña: "Impunidad total, la próxima van a venir en una bañadera", dijo el dueño
investigan lavado de activos

Droga en Brazo Oriental: asesor de edil blanco investigado por movimientos de dinero en un local de pagos
TRAS CASO MENONITAS DE FLORIDA

Mahía propone derogar artículo de la LUC que eliminó obligatoriedad de inscripción en centros educativos
en maldonado

Baleó a una mujer, la ató y prendió fuego la casa: fue condenado a 30 años por homicidio muy especialmente agravado
SOLANO LÓPEZ Y AV. ITALIA

Un peatón fue embestido primero por un auto y luego por un ómnibus en la zona del Buceo

Te puede interesar

Captura de cámara de seguridad que registró la rapiña en Malvín Norte. video
arresto en malvín norte

Detienen al sospechoso de haber tirado y arrastrado a una mujer de 82 años para rapiñarla en Malvín Norte
Pasa el frío y sube la temperatura hasta los 30º en el norte y 23º en Montevideo, según el informe de Nubel Cisneros
EL INFORME DE NUBEL CISNEROS

Pasa el frío y sube la temperatura hasta los 30º en el norte y 23º en Montevideo, según el informe de Nubel Cisneros
Tatiana fue la primera eliminada de Gran Hermano Uruguay, y así salió de la casa dos días después de entrar
ÉXITO DE CANAL 10

Tatiana fue la primera eliminada de Gran Hermano Uruguay, y así salió de la casa dos días después de entrar

Dejá tu comentario