Gran Hermano: Gustavo, Melanie y Laura quieren ir los tres contra Tai; Acevedo busca acercarse a un grupo

Bruno, Gustavo, Laura, Melanie y Tai son los participantes que quedaron en placa de Gran Hermano y que esperan una decisión de Jazmín, la líder, este jueves. ¿Pero cómo votaron los jugadores y qué dejó la placa en la casa?

Laura, que se quedó con la nominación espontánea, les dio tres votos a Tai y dos a Jazmín -votos que no valieron porque es la líder-.

"Creo que es la persona que vino con un planteo de antemano, estudiado y calculado", sostuvo sobre la primera. Sobre la otra, la considera "superdivertida" pero cree que ha tenido "actitudes de falta de cariño" con ella y Mel.

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"Son buenas jugadoras y quisiera verlas en placa a ver cómo reaccionan", añadió Laura.

Tai dijo que tenía pensado votar a alguien más, pero que consideró que era "tirar los votos" y entonces eligió a Gustavo y a Laura. Con esto, su intención también era evitar que su grupo entre a placa.

Bruno hizo la misma votación: dos a Gustavo y uno a Laura. "Por afinidad, la realidad. La vez que caí en placa seguramente Gustavo y Laurita contribuyeron".

Matías fue por dos votos para Melanie y uno para Laura. A la primera, para ver cómo le va en placa tras la eliminación de Catán. A Laura, "porque creo que va a sumar muchos votos".

Facundo votó a Gustavo y a Laura. "Creo que él ha demostrado comportamientos más violentos", justificó y añadió que a ella fue porque quiso bajar el perfil, pero que quiere ver si en placa demuestra lo mismo que antes.

Gustavo eligió darle dos votos a Tai, para ir a versus con ella, y uno a Jessica, "por la misma razón".

Acevedo consideró que era una votación difícil, pero aseguró que decidió proteger personas. Dos para Bruno y uno para Matías fueron sus votos por ser para él "una incógnita" y por no confiar en ellos.

Agustina nominó a Tai con dos puntos. "No me gusta su juego de víctima", aseguró y la llamó mentirosa, "además de que no me mira a los ojos". El otro punto fue para Acevedo "por tibio y falluto".

Jessica dijo que sus votos fueron por seguridad: dos para Gustavo y uno para Laura. "Merece exponerse un poquito más a la gente a ver qué opina, porque tengo mis opiniones acá adentro", argumentó contra Gustavo. "A Laurita, mi mejor amiga, me gustaría que se exponga al voto de la gente", agregó.

Fabricio expuso sus argumentos para votar a Tai y Jessica: "La quiero ver en placa a esa muchacha, quiero que me cierren algunas cosas de afuera. Ya me cerraron varias, quiero confirmar otras", dijo sobre Tai. "No le veo lugar en esta casa", sostuvo sobre Jess.

Melanie le dio dos votos a Fabricio porque "hay algo que no me convence, cosas que he escuchado, que he visto". El otro, para Jessica, por "la línea anterior".

Juan Martín votó a Gustavo y Acevedo. "Hay que saber adaptarse a todo, en este juego o en la vida afuera", consideró sobre Gustavo. "Fui una de las personas que lo apoyó en sus momentos más difíciles y no me pagó con la misma moneda", fue el motivo para Acevedo.

Guille consideró que los primeros dos votos le correspondían a Laura para verla en placa nuevamente y por sentirla "un poco sola". El otro, para Gustavo para "ver cómo actúa".

Esteban nominó a Bruno por ser "parecido" a Catán: "Sus actitudes, sus pensamientos, su egocentrismo". También a Tai por "su forma de conseguir a sus soldados" que no le "está gustando mucho".

La líder Jaz votó a "la traidora de la casa". "Para ella, los códigos son fundamentales acá adentro, pero como ella trae los códigos de barrio y todo ese tema, dejó mucho que hablar. Así que van para Melanie". El otro "para verla en placa a la víctima de la casa", Tai.

Las repercusiones

Laura, Melanie y Gustavo quieren que Jaz saque a Bruno para que queden ellos tres contra Tai. "Es la manera de eliminar a la que nosotros creemos", sostuvo Gustavo. Mientras que después agregaron que si se va uno de ellos, es porque no los quieren afuera.

En el grupo de Tai, Facu y Jessica hubo una conversación particular, tras la nominación, sobre que Acevedo quiere acercarse a ellos, pero algunos no confían. "Lo que vamos a tener que hacer es empezar a generar confianza, porque vos no confiás en mí y yo no confío en vos", contó Tai sobre su charla. "No me aporta nada", aseguró Facu.