Catán habló tras su salida de Gran Hermano y contó que para él su "energía era linda, positiva y siempre motivaba"

Matías Catán dejó la casa de Gran Hermano con el 92,12 % de los votos de esta gala de eliminación.

"Dije están viendo todo mal, pero al estar yo adentro, capaz que te cuesta analizar un poquito por qué ese porcentaje tan elevado", dijo el jugador a Subrayado.

"Cuando uno está adentro, cuesta identificar constantemente qué es lo que quiere el afuera. Yo siento que estaba dando mucho contenido, entonces no hablaba tanto con las cámaras, pero como era 24/7, si estoy haciendo algo, actitudes o generar actividades, ese también es mi juego con la gente, que vean que estoy moviendo a la casa", explicó.

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Además, aseguró que para él su "energía era linda, positiva y siempre motivaba".

"No me tilden más de soberbio, de arrogante, no me gusta eso. Yo tengo un apellido, me lo dio mi viejo y mi viejo era muy humilde y no quiero manchar ese apellido, y siento que si la gente quiere hablar por hablar que lo haga, no hay ningún problema, pero cuando se quiera acercar conmigo, voy a estar abierto y va a entender que el Catán que se vio dentro del programa es real, pero su interpretación no me parece la mejor", añadió y volvió a solicitar un repechaje.