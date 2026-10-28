RECIBÍ EL NEWSLETTER
TELEVISIÓN

Catán habló tras su salida de Gran Hermano y contó que para él su "energía era linda, positiva y siempre motivaba"

"Cuando uno está adentro, cuesta identificar constantemente qué es lo que quiere el afuera", sostuvo el jugador en entrevista con Subrayado.

MATIAS-CATAN-GRAN-HERMANO

Matías Catán dejó la casa de Gran Hermano con el 92,12 % de los votos de esta gala de eliminación.

"Dije están viendo todo mal, pero al estar yo adentro, capaz que te cuesta analizar un poquito por qué ese porcentaje tan elevado", dijo el jugador a Subrayado.

"Cuando uno está adentro, cuesta identificar constantemente qué es lo que quiere el afuera. Yo siento que estaba dando mucho contenido, entonces no hablaba tanto con las cámaras, pero como era 24/7, si estoy haciendo algo, actitudes o generar actividades, ese también es mi juego con la gente, que vean que estoy moviendo a la casa", explicó.

victoria conto como se sintio al ver lo que paso en gran hermano tras salir y hablo de su proyecto a futuro
Seguí leyendo

Victoria contó cómo se sintió al ver lo que pasó en Gran Hermano tras salir y habló de su proyecto a futuro

Además, aseguró que para él su "energía era linda, positiva y siempre motivaba".

"No me tilden más de soberbio, de arrogante, no me gusta eso. Yo tengo un apellido, me lo dio mi viejo y mi viejo era muy humilde y no quiero manchar ese apellido, y siento que si la gente quiere hablar por hablar que lo haga, no hay ningún problema, pero cuando se quiera acercar conmigo, voy a estar abierto y va a entender que el Catán que se vio dentro del programa es real, pero su interpretación no me parece la mejor", añadió y volvió a solicitar un repechaje.

Temas de la nota

Lo más visto

video
accidente aéreo

Accidente entre dos aviones de acrobacia dejó un piloto muerto en Guazuvirá, Canelones
OPERATIVO EN CIUDAD DE LA COSTA

Detuvieron a la dueña de la agencia de viajes denunciada por estafa y clausurada por el Ministerio de Turismo
PVP DE REFERENCIA

Ursea publicó precios de referencia de combustibles con ajustes al alza de más de 3% en nafta y 31% en gasoil
NUEVO PROGRAMA DEL MIDES

El Mides llevará al campo a personas que viven en la calle, en un proyecto de convivencia y trabajo que será voluntario
HUYÓ DE BRASIL

Gobierno de Estados Unidos anuncia que recibirá y dará visa a Flávio Bolsonaro y a su familia

Te puede interesar

Foto: Fuerza Aérea. Avión accidentado en un monte en Guazuvirá, Canelones.
INVESTIGAN LAS CAUSAS

Siniestro fatal de aeronaves: pilotos con "experiencia" estaban "entrenando para un evento", dijo integrante del aeródromo
Captura de video cedido a Subrayado. Gentileza de una vecina desde San Luis, Canelones. video
accidente aéreo

Accidente entre dos aviones de acrobacia dejó un piloto muerto en Guazuvirá, Canelones
Foto: AFP. Flávio Bolsonaro baja del avión en Miami, EEUU.
EN FLORIDA

Flávio Bolsonaro dice que es "el verdadero presidente" de Brasil y que "liderará" la oposición desde Estados Unidos

Dejá tu comentario