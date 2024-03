Gran Hermano: Furia eligió una canción que emocionó a varios en la casa y en especial a Sabrina

Esta vez fue el turno de Furia, Juliana, quien eligió "Eres", de Café Tacuva. Cada quién decide si compartir o no la historia detrás y ella decidió hacerlo.

El relato de la jugadora y la canción sonando hizo conmover a más de uno de sus compañeros, en particular a Sabrina, a quien se la vio llorando.

La charla de Joel con Emma tras la salvación de Martín dejó intranquilo al peluquero. "El que está en placa corre riesgo, amigo, es así", le dijo el azafato, tras no ser sacado de placa. Esta conversación fue seguida por un silencio tenso, que Emmanuel cortó con un "¿vos sentís que te podés ir?" y la respuesta de Joel fue: "Que me puedo ir, me puedo ir".