Gran Hermano: el mensaje de Luz a su novio después del "congelados" con el que se llevó una sanción

Hubo dos congelados el jueves en Gran Hermano . Luz y Giuliano recibieron gente querida en la casa y no pudieron moverse mientras les hablaban y les abrazaban.

A Giuliano lo visitó su hermano menor, Martín, quien entre otras cosas contó que el participante fue como un padre para él. "Lo único que conocen es el jugador ustedes. Esta persona supo ser mi padre porque mi padre no pudo serlo, porque estaba enfermo. Él me supo cuidar, me defendió", expresó Martín.