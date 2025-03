Graciela Bianchi considera "imperdonable" que Orsi no mencionara a Seregni ni Astori en su discurso de asunción

La senadora del Partido Nacional Graciela Bianchi considera que fue “imperdonable” que en su discurso de asunción presidencial en el Parlamento Yamandú Orsi no mencionara a Liber Seregni ni a Danilo Astori .

“Por otro lado me alegro, porque queda claro que el seregnismo no existe más en el Frente Amplio”, agregó.

Sobre la falta de menciones a Seregni y a Astori por parte de Orsi, el secretario de Presidencia Alejandro Sánchez dijo, también en Arriba Gente esta semana, que el discurso del entrante mandatario se centró en celebrar los 40 años de democracia ininterrumpida, con alusión a los ex presidentes Sanguinetti, Lacalle Herrera, Batlle, Vázquez y Mujica. Según Sánchez, el discurso no se centró en el Frente Amplio, si no en los valores democráticos que defienden todos los partidos políticos.

“Alejandro creo que se equivocó”, dijo la senadora Bianchi al ser consultada sobre la explicación que dio el secretario de Presidencia.

“Fue un acto de sincericidio. Ahora no me van a poder discutir más. Nadie se puede decir frenteamplista si no se reconoce a Seregni”, concluyó.