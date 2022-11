Goles, faltas y más estadísticas de la primera fecha de fase de grupos de Qatar 2022

Hubo 5 empates (Estados Unidos Vs. Gales, México Vs. Polonia, Dinamarca Vs. Túnez, Marruecos Vs. Croacia y Uruguay Vs. Corea del Sur) y 11 victorias (Ecuador le ganó a Qatar, Países Bajos a Senegal, Inglaterra a Irán, Arabia Saudita a Argentina, Francia a Australia, Japón a Alemania, España a Costa Rica, Bélgica a Canadá, Suiza a Camerún, Brasil a Serbia y Portugal a Ghana).