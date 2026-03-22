Gol y tarjeta roja para Federico Valverde en la remontada del Real Madrid 3-2 ante Atlético de Madrid

Pese a comenzar por detrás en el marcador, el Real Madrid se impuso 3-2 este domingo al Atlético de Madrid durante la 29ª jornada de LaLiga, con un doblete de Vinicius que mantiene a los blancos a cuatro puntos del líder Barça.

Pese al tanto inicial del nigeriano Ademola Lookman (33') y al empate provisional a dos logrado por el argentino Nahuel Molina (66'), las dos dianas de Vinicius (52' de penal, 72') y una de Federico Valverde (55') decidieron este emocionante derbi en el estadio Santiago Bernabéu.

Horas antes, el FC Barcelona se había impuesto 1-0 al Rayo Vallecano con gol del también uruguayo Ronald Araújo y había establecido un colchón parcial de siete unidades en lo alto de la tabla.

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Obligado a ganar para no descolgarse de su rival azulgrana, el equipo dirigido por Álvaro Arbeloa arrancó por detrás en el marcador, luego de una genialidad de Giuliano Simeone.

El argentino recibió en el área madridista un centro lateral e inmediatamente golpeó con el talón para habilitar a Lookman, que no perdonó su cara a cara delante del arquero ucraniano Andriy Lunin.

En la segunda mitad los locales aumentaron las revoluciones, y una internada de Brahim Díaz en el área fue frenada por el esloveno David Hancko y castigada con penal.

Desde los once metros Vinícius no falló ante el arquero argentino Juan Musso, devolviendo el empate al marcador.

Apenas unos segundos después Valverde sumó un tercer partido de LaLiga anotando. El "Halcón" arrebató un balón a la defensa rojiblanca, entró corriendo al área y definió con el exterior de su pie izquierdo ante Musso.

Cuando parecía que el partido iba ya en una sola dirección, Nahuel Molina volvió a empatar con un golazo. Al igual que hiciera hace una semana contra Getafe, el argentino soltó un potente disparo teledirigido a la escuadra, inalcanzable para Lunin.

Pero Vinícius aceptó el desafío de Molina y entró en el concurso de golazos, respondiendo con un ajustado disparo desde la frontal del área.

Con 3-2 en el marcador, Arbeloa dio entrada a Kylian Mbappé, que arrancó el partido desde el banquillo.

Pese a la expulsión de Valverde

Horas antes, el FC Barcelona se había impuesto 1-0 al Rayo Vallecano con gol del también uruguayo Ronald Araújo y había establecido un colchón parcial de siete unidades en lo alto de la tabla.

Obligado a ganar para no descolgarse de su rival azulgrana, el equipo dirigido por Álvaro Arbeloa arrancó por detrás en el marcador, luego de una genialidad de Giuliano Simeone.

El argentino recibió en el área madridista un centro lateral e inmediatamente golpeó con el talón para habilitar a Lookman, que no perdonó su cara a cara delante del arquero ucraniano Andriy Lunin.

En la segunda mitad los locales aumentaron las revoluciones, y una internada de Brahim Díaz en el área fue frenada por el esloveno David Hancko y castigada con penal.

Desde los once metros Vinícius no falló ante el arquero argentino Juan Musso, devolviendo el empate al marcador.

Apenas unos segundos después Valverde sumó un tercer partido de LaLiga anotando. El "Halcón" arrebató un balón a la defensa rojiblanca, entró corriendo al área y definió con el exterior de su pie izquierdo ante Musso.

Cuando parecía que el partido iba ya en una sola dirección, Nahuel Molina volvió a empatar con un golazo. Al igual que hiciera hace una semana contra Getafe, el argentino soltó un potente disparo teledirigido a la escuadra, inalcanzable para Lunin.

Pero Vinícius aceptó el desafío de Molina y entró en el concurso de golazos, respondiendo con un ajustado disparo desde la frontal del área.

Con 3-2 en el marcador, Arbeloa dio entrada a Kylian Mbappé, que arrancó el partido desde el banquillo.

Pese a la expulsión de Valverde (82') por una fuerte patada por detrás a Álex Baena, el Atlético no pudo igualar el partido y cae a la cuarta posición.

Con 69 puntos, el Real Madrid conserva once unidades de ventaja sobre el Villarreal (3º, 58 puntos) y se distancia ya a doce del Atlético (4º, 57 pts).

FUENTE: AFP