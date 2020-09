Godín deja Inter y firma con Cagliari en busca de continuidad futbolística

A los 34 años, el capitán de la selección uruguaya busca continuidad en el Calcio, algo que el equipo milanés no le aseguraba. Desde que el llegó a ese club no se sentía cómodo. Antonio Conte jugaba con línea de tres y otros esquemas defensivos que no favorecían al rosarino.

Pese a ello su profesionalismo y dedicación hizo que en la temporada jugara 36 partidos e hiciera dos goles.

Llega a Cagliari en donde se encontrará con los uruguayos Nahitan Nández y Christian Oliva. En ese club es referente el ex zaguero y capitán Diego "Memo" López.

Godín está en Europa desde 2007, cuando firmó con Villarreal. Ese alto rendimiento le permitió firmar por el Atlético Madrid con el que jugó nueve temporadas.

