Gobierno suspendió instalación en Canelones del mega basurero

Además agregó que el objetivo es buscar una solución alternativa que no tiene por qué ser en el departamento canario. "No hemos encontrado méritos desde el punto de vista técnico al planteo de los vecinos, y entendemos razonable la preocupación" y agregó que existe un compromiso por parte del gobierno para que la zona "no sea afectada por ese tipo de prácticas".

Peña aseguró que "es una buena decisión" tomarse un tiempo "para repensar el asunto y encontrar una mejor solución".

Sobre esto, el ministro Peña informó en su cuenta de Twitter que "los actores involucrados han sido informados de esta situación y contamos con su buena disposición para avanzar en un futuro".

Embed En relación al proyecto para la instalación de un sitio de disposición final de residuos en el departamento de Canelones hemos resuelto suspender la ejecución de la autorización.

Con el Presidente definimos darnos tiempo para estudiar la viabilidad de soluciones más integrales. — Adrián Peña (@adrianbatllista) September 23, 2020

Por su parte, el candidato a intendente de Canelones Yamandú Orsi le respondió a Peña que el "proyecto no se cayó, quedó claro que no existe objeción técnica alguna para inhabilitar solución".