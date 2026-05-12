Gobierno y HIF Global confían en anunciar en el mediano plazo la concreción de la inversión en Paysandú

El gobierno uruguayo y la empresa HIF Global confían en poder anunciar en el mediano plazo la concreción de la inversión en Paysandú de una mega planta de hidrógeno verde, dijeron a Subrayado participantes de las negociaciones.

En ese sentido, se valora como “un buen paso” la reunión de este martes de los cancilleres de ambos países y otras autoridades, para atender el planteo de la provincia de Entre Ríos y aceptar un cambio de lugar de instalación de la planta, aunque siempre dentro de Paysandú.

El caso no se presenta en la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) hasta que la empresa no confirme públicamente la inversión y presente el plan; eso será llevado a ese organismo binacional, para vista final.

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La negociación por las condiciones de inversión está en un proceso de acercamiento, para concretarse pronto; “si se puede llegar, sería a finales de junio”, dijeron informantes consultados.

Para ello, “faltan detalles por acordar, y que se fije cronograma de inversión con una primera etapa".

El gobierno considera que con esto logrará empuje de confianza, al asegurar una inversión que genera impacto positivo en el proceso de construcción y que incrementa la capacidad de producción del país.

Los informantes subrayaron que el Ministerio de Economía y Finanzas está “en un camino a primeras emisiones de bonos internacionales”, que en total de las series debería ser por USD 5.000 millones, y precisa mostrar fortalezas en política económica, prudencia fiscal y oportunidades de inversión.

Entre los que participan de las negociaciones, se indica que el proyecto de planta de hidrógeno en Paysandú viene con avances en evaluación ambiental y posible relocalización.

Destacan que la relación binacional “se centra en diálogo, confianza y articulación institucional” con el objetivo de “evitar conflictos e impactos transfronterizos”, en especial sobre la ciudad entrerriana de Colón.

En las conversaciones se asume que Argentina prefiere “evitar la judicialización” y que va por “soluciones técnicas y políticas” que mejoren el proyecto “sin frenar inversiones”.

El gobierno de Uruguay asume que “el proyecto es nacional”, pero que también debe cuidar la relación con Argentina, para evitar repetir conflictos del pasado.

Aunque no hay plazos cerrados, las partes insisten que “falta poco” para concluir el tiempo de negociaciones previas al anuncio formal de la inversión.