La actividad en el sector de comercio y servicios "se viene desacelerando", aseguró Julio César Lestido

El presidente de la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay (CCSU), Julio César Lestido, aseguró este martes que "se viene desacelerando la economía", según los datos de las encuestas de actividad del sector.

Lestido aclaró que las encuestas miden la actividad referente solo al sector de comercio y servicios que es de la que se ocupa y le corresponde a la CCSU, y que las cifras pueden no coincidir con los relevamientos realizados por otras encuestas o con los del Instituto Nacional de Estadística (INE).

"El comportamiento de las ventas en el sector comercio y servicios, y esa encuesta, en este último semestre, nos da que venimos con un proceso suave de desaceleración, pero suave, pero venimos desacelerando y eso es lo que nosotros vemos con preocupación", afirmó Lestido.

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