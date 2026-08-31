Gobierno resolvió mantener sin cambios el precio de todos los combustibles durante el mes de setiembre

"Si bien el Precio de Venta al Público (PVP) de referencia de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) indica un aumento de 25% para el gasoil y 1% para la nafta" se resolvió mantener las tarifas actuales.

Nafta Súper 95: $88,67 el litro.

Nafta Premium 97: $91,19 el litro.

Gasoil 50S: $58,68 el litro.

Gasoil 10S: $67,33 el litro.

Supergás: $93,56 el kilo.

"La decisión se enmarca en la estrategia adoptada desde abril para amortiguar en el mercado interno las variaciones provocadas por los precios internacionales del petróleo, originado por el conflicto en Medio Oriente. En el contexto de una nueva suba de los precios internacionales de referencia para este mes, el Poder Ejecutivo mantiene la política de no trasladar la volatilidad internacional al mercado local y realizar ajustes graduales de modo de brindar estabilidad a los consumidores. En efecto, tanto el gasoil, las naftas y el Supergás mantienen los precios mientras que su precio de referencia aumenta", explicó el gobierno en un comunicado conjunto de los Ministerios de Economía y Finanzas (MEF), y de Industria, Energía y Minería (MIEM).