Dirigente del PIT-CNT señaló que abren más empresas de las que cierran pero se tiende a "precarización laboral"

El PIT-CNT expresó preocupación por despidos masivos que se registran en estos días y la precariedad laboral.

Sergio Sommaruga, dirigente de la central sindical, explicó que "abren más empresas de las que cierran", pero que se precariza el trabajo. "Hay un conjunto de empresas que están destruyendo puestos de trabajo, están cerrando, están tomando decisiones de despidos. Pero hay un fenómeno contradictorio", dijo.

"La tendencia es la precarización laboral", añadió. "Estamos perdiendo puestos de trabajo que implican valor agregado en la formación laboral, y estamos generando empleos de baja capacitación, de baja calidad, con poca malla de protección de derechos", agregó.

En ese sentido, dijo que ni el gobierno anterior ni el actual resuelven la tendencia de precarización laboral. Sostuvo que el presidente de la República, Yamandú Orsi, "debe rendir mucho más".

Temas de la nota PIT-CNT