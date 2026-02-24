RECIBÍ EL NEWSLETTER
MERCADO LABORAL

Dirigente del PIT-CNT señaló que abren más empresas de las que cierran pero se tiende a "precarización laboral"

"Estamos perdiendo puestos de trabajo que implican valor agregado en la formación laboral", sostuvo Sergio Sommaruga.

sergio-sommaruga-pitcnt1

El PIT-CNT expresó preocupación por despidos masivos que se registran en estos días y la precariedad laboral.

Sergio Sommaruga, dirigente de la central sindical, explicó que "abren más empresas de las que cierran", pero que se precariza el trabajo. "Hay un conjunto de empresas que están destruyendo puestos de trabajo, están cerrando, están tomando decisiones de despidos. Pero hay un fenómeno contradictorio", dijo.

"La tendencia es la precarización laboral", añadió. "Estamos perdiendo puestos de trabajo que implican valor agregado en la formación laboral, y estamos generando empleos de baja capacitación, de baja calidad, con poca malla de protección de derechos", agregó.

Río Negro reabre debate sobre tributo declarado inconstitucional
Río Negro reabre debate sobre tributo declarado inconstitucional

En ese sentido, dijo que ni el gobierno anterior ni el actual resuelven la tendencia de precarización laboral. Sostuvo que el presidente de la República, Yamandú Orsi, "debe rendir mucho más".

