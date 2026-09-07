Gobierno reafirma la negociación y el plan del proyecto con la empresa HIF Global

El gobierno reafirma la negociación y el plan del proyecto de una mega planta de hidrógeno verde con la empresa HIF Global.

La ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, dijo que la cartera ya dio su informe mientras que Presidencia está centralizando la negociación, que continúa.

"En ningún momento a nosotros se nos comunicó que este intercambio que venimos teniendo, muy rico desde hace un año y poquito con la empresa, realmente sea una decisión que, a partir de lo que el gobierno le plantea como trabajo, haya sido una negativa de ellos, al contrario", destacó.

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Cardona comentó que el gobierno está a la espera de la respuesta de la empresa para hacer la devolución.

La planta de HIF Global estaría ubicada a pocos kilómetros del puente Paysandú-Colón y sería visible desde la ciudad de Colón.