El protocolo establece que al ingresar al establecimiento se le deberá tomar la temperatura a todos los huéspedes, clientes, empleados y proveedores; y contar con una alfombra sanitaria para desinfectar el calzado al ingresar. Además todas aquellas personas que hagan uso del establecimiento deben usar tapaboca en todo momento.

Es obligatorio contar con dispensador de alcohol, así como desinfectar, limpiar y mantener ventilados todos los espacios que sean de uso común y los de puntos críticos de contactos. Además de respetar la distancia social de dos metros en todos los lugares abiertos y cerrados, los ascensores no deben sobrepasar el 25% de su carga.

Todos los centros deberán disponer a la venta o dar como cortesía kits con tapabocas, alcohol en gel y uno en spray. Se deberá implementar la declaración jurada con la firma del huésped para que este deje constancia de si tuvo o no COVID-19, en qué país estuvo en el último mes y si tiene síntomas que puedan asociarse con el nuevo coronavirus.

El protocolo permitirá conocer si hay trabajadores con síntomas de coronavirus o también si hay huéspedes que presenten los síntomas dentro del lugar.

En caso de que sea un huésped debe llamar a su cobertura médica para que un médico haga el diagnóstico, y en caso de no ser derivado a un centro asistencial deberá permanecer dentro de la habitación y recibirá alimentos y bebidas en su puerta. Luego de que se de dado de alta, su habitación deberá ser desinfectada y cerrada por 24 horas; lo mismo en caso de que el huésped sea enviado a un centro de salud.

Si es un empleado deberá informar a su supervisor y será enviado a su domicilio hasta que sea atendido por su cobertura médica y un profesional establezca un diagnóstico. En caso de que sea enviado a un sanitario, se deberá aislar a todas las personas que mantuvieron contacto con el empleado.

El ministro de Turismo Germán Cardoso dijo en conferencia de prensa que el incumplimiento de alguna de estas especificaciones implicará las sanciones que las autoridades consideren pertinentes. Asimismo anunció que se creó un sello que estará ubicado en un lugar de gran visibilidad para que todas las personas puedan tener la certeza y tranquilidad de que el lugar cumple con el protocolo establecido.

Según Cardoso esta primera etapa implica la reactivación del turismo interno pero se trabaja paralelamente para la segunda fase que dependerá del impulso de la actividad turística desde el punto de vista de las inversiones. Las autoridades prevén habilitar una tercera fase en setiembre para definir la temporada de sol y playa, pero dependerá de la situación sanitaria de los países de la región.

Consultado sobre la posibilidad de que extranjeros lleguen a Uruguay a partir de Julio, el ministro fue decisivo en su respuesta y aseguró "no vendrán turistas en esta primera instancia". Solo podrán llegar al país uruguayos que estén en Europa, extranjeros que tengan cuidadanía uruguaya o que justifiquen su ingreso por trabajo y todos aquellos que sean repatriados a través de vuelos humanitarios. “Eso no quita que no hemos trabajado, lo hemos hecho y hemos estado con las compañías aéreas” dijo Cardoso y aseguró que hay noticias que son “esperanzadoras” sobre el futuro del turismo en el país.

