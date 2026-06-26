Gobierno plantea unificación de asignaciones familiares, que alcanzarán hasta $10.000 en algunos casos en Rendición

El presidente Yamandú Orsi se reunió este viernes con su Consejo de Ministros, en el que se abordó la Rendición de Cuentas, para lo que se "formuló una aprobación general y detallada del contenido de la ley" en la que continúan trabajando para presentar el martes, indicó el ministro de Economía, Gabriel Oddone, en conferencia.

Las cuatro prioridades son infancia, seguridad, educación y la atención de personas en situación de calle. "Aquí es donde está priorizado el aumento de gasto, que tienen distintas fuentes de poder ser soportados", entre las reasignaciones y racionalización del gasto de funcionamiento, indició Oddone.

También estarán sobre la mesa "aumentos de eficiencia tributaria, vinculados a recaudación y gasto tributario".

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"Todos estos cambios no conducen a ninguna revisión de las metas fiscales que el Presupuesto del período 2025 - 2029 estableció", remarcó el jerarca ministerial.

Respecto a la posibilidad de reducción de las exoneraciones fiscales para sectores, el ministro señaló que no requiere una ley, porque el Presupuesto quinquenal habilitó que los cambios sean a través de decretos.

"Las fuentes que se van a utilizar incluyen lo que es una revisión de aspectos relacionados con el gasto tributario y eso es parte de lo que va a ponerse sobre la mesa la semana que viene", indicó Oddone.

Infancia y adolescencia

Oddone recordó que el Presupuesto quinquenal previó para el 2027 un incremento de 50 millones de dólares, que se mantiene y se agregan 31 millones de dólares más, para "la unificación del sistema de transferencias", de las asignaciones familiares.

El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo Arim, que con esto se busca ampliar, fortalecer, transparentar y simplificar los actuales. "Estamos ampliando los montos y discriminando los montos en función del grado de vulnerabilidad al cual están asociados niñas y niños en Uruguay", en referencia al decil de ingresos de las familias, indicó.

Hay un aumento para los hogares con niños entre 0 y 3 años de los deciles 1 y 10, que alcanzará los 10.000 pesos. Los niños que no estén en este tramo de edad, tendrán de nivel de referencia una canasta básica alimentaria, de 6.600 pesos.

El ministro Oddone detalló al respecto: "Hoy en el primer quintil la asignación son 5.371 pesos, va a ser de 10 mil. Segundo quintil. Hoy 4.400, va a ser de 10.000. Tercer quintil, 3.032 pesos, va a ser de 6.600. Cuarto quintil, 3.332, va a ser de 6.600 y el quinto, 2796, va a ser de 3.300".

"Esto va a impactar aproximadamente en 50 mil niños", añadió.

"Es de esperar que esta transformación tenga un impacto directo en la pobreza de estos grupos y nuestra estimación indica que la reducción de la pobreza asociada sería del orden del 25%", dijo Arim.

"Vamos a comenzar y estamos proponiendo en la Rendición de Cuentas un proceso de implementación de esta reforma progresivo y gradual, que comienza con la primera infancia. Todos los niños y las niñas nacidos en Uruguay, en 2025, en 2026 y en 2027 van a estar sujetos al nuevo régimen y por lo tanto van a recibir estos nuevos beneficios con estas características. A la misma vez estamos previendo la incorporación sucesiva de las cohortes que van a ir naciendo en los años venideros", indicó.

"Es la transformación más relevante del sistema de transferencia de ingresos que Uruguay está instrumentando en las últimas dos décadas", dijo Arim.

Además, destacó que con la unificación se reducen los costos de administración.

Situación de calle

Respecto a la atención a personas en situación de calle, el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, indicó que tendrán recursos incrementales, que surgen de reasignaciones dentro del Presupuesto. Esto será para distintas acciones y proyectos del gobierno.

El ministro Civila se refirió a los operativos actuales en el marco de la alerta roja del Sinae por frío, y señaló que hubo un incremento del 80% la cantidad de personas alojadas bajo resguardo respecto al año 2024.

"Hay versiones en el barrio de cuál era la situación de esta persona, pero la investigación policial está en curso. Hasta los datos que tenemos no hay noticias sobre la identidad de la persona, y por lo tanto no podemos informar sobre algún tipo de vinculación de la persona con los sistemas del Estado en general", detalló sobre el cuerpo que apareció en el arroyo Pantanoso.

Seguridad pública

Respecto a la Rendición de Cuentas, la reasignación de recursos para la seguridad pública tiene que ver con mejorar la presencia policial, la incorporación de nuevas tecnologías y la movilidad policial.

El ministro Negro planteó la creación de 300 cargos de policías, para el área metropolitana y del departamento de Montevideo, para mayor presencia en los barrios.

Sobre la tecnología, mencionó tótems de vigilancia y autogestión, sistema shotspotter y comisarías móviles, además de la movilidad de la policía con más vehículos.

Además, los ministerios de Defensa e Interior firmaron el convenio a través del cual el primero "pone a disposición de la Policía Nacional hasta 12 vehículos blindados de cinco tipos de diferentes modelos y prestaciones, que serán conducidos por personal policial que va a ser debidamente capacitado". Si uno de estos vehículos no cuente con la capacitación requerida, será "conducido por un chofer militar en el régimen de la comisión de servicio, por ende entendemos que no corresponde ni se necesita la promulgación de una disposición legal", indicó el ministro Carlos Negro.

"No está contemplada la militarización en el Plan Nacional de Seguridad, todo lo contrario, ni es menester del Ministerio de Defensa Nacional este tipo de conceptos", aseguró la ministra Sandra Lazo.

La conferencia completa