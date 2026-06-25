"Esto no va a solucionar nada, en 15 o 20 días será lo mismo", dice Manini Ríos tras anuncio de vehículos militares en barrios

El líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, afirmó que usar 12 vehículos militares para patrullar barrios montevideanos “no va a solucionar nada”. “Después que los criminales se acostumbren a verlo, se terminó. En 15 o 20 días será lo mismo que hasta ahora”, dijo, en declaraciones a Arriba gente (Canal 10).

Para Manini Ríos, el anuncio del presidente Yamandú Orsi “no es la solución de fondo” sino “transitoria”, para “una semana, dos o tres”. Señaló que tendrá efecto “por donde pasan (los vehículos) pero hoy casi todo Montevideo es zona roja”. “¿Van a abarcar casi todo Montevideo con 12 vehículos? Tampoco vamos a pasarnos una película que no va a ser. Acá en algún barrio va a haber algún cambio transitorio mientras esté la operativa y después, si no se hacen las cosas de fondo que hay que cambiar, vamos a volver al casillero inicial”, cuestionó.

Indicó que el patrullaje en vehículos militares, en lugar de policiales, “no cambia nada en esencia lo que se está haciendo”. Reiteró que “la gente quiere que le solucionen el problema” de inseguridad.

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“El problema de la inseguridad en Uruguay es posible arreglarlo. Lo peor que nos está pasando es el derrotismo, el decir ‘esto no tiene vuelta’. ¿Cómo que no tiene vuelta? En un país como Uruguay, que su población es la de un par de barrios de San Pablo. La geografía de Uruguay permite llegar a todos lados. ¿Cómo que no se puede arreglar? Esto se puede arreglar”, insistió.

Consultado sobre si fallaron los políticos en materia de seguridad, dijo: “Creo que sí, en este tema estamos fallando desde hace años. Tenemos una realidad que si no la cambiamos, en varios aspectos, no vamos a tener soluciones”.

Además, Manini Ríos opinó que la política de drogas actual es “nefasta”.

“Errores infantiles”

GOBIERNO MANINI OPINION Guido Manini Ríos, Cabildo Abierto.

Consultado sobre la polémica por la camioneta de Orsi y las encuestas que dan una alta desaprobación de la gestión del gobierno, Manini respondió: “A veces veo con cierta incredulidad los errores infantiles que se cometen en la comunicación, en cosas laterales que no hacen al tema central”.

“Es como la farandulización; si Orsi pagó la camioneta, si el ministro pagó la contribución. Esas cosas son totalmente evitables, y cuando esto se suma a la frustración de la gente, pasan estas cosas”, dijo en relación a las encuestas.

Y sobre la gestión del gobierno, resumió: “No hemos visto resultados de nada, pero estamos en el inicio”.